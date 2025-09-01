Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ez a világ legdrágább cipője: egyetlen darab készült belőle – VIDEÓ

Nagy Kata
2025.09.01.
Azt gondolnánk, ha valami elé odabiggyesztjük, hogy dubaji, azért mostanában automatikusan egymást tépik az emberek. Ám a világ legdrágább cipője sajnos nem így járt: már 7 éve keresi a gazdáját.

A világ legdrágább cipője
Dubajban található a világ legdrágább cipője: senki nem akarja megvenni

Több, mint 9 hónapig készült a világ legkülönlegesebb cipője, amit valamiért mégsem akar megvenni senki. Oké, azt megértjük, hogy a közel 17 millió dolláros, azaz 6,12 milliárdos ár nem vonzza tömegével a vásárlókat, de ha jobban belegondolunk, láttunk már ennél jóval indokolatlanabb költéseket is a nagyvilágban. 

Ráadásul ezért az árért nem is akármit kapunk: egy 24 karátos arannyal bevont selyem és bőr tűsarkút, amit természetesen még jó pár gyémánttal is feldobtak a készítők. 

A több, mint 230 gyémánttal bevont cipő, nem túl meglepő módon, nem sorozatgyártásra készült: csupán egyetlen darabot dobtak piacra belőle, amit már 2017 óta árulnak a dubaji Burj Al Arab Seven Star hotelben, sikertelenül. Hogy valaha elkel-e a méregdrága darab, azt egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy bármilyen outfitet feldob majd ez a különleges, gyönyörű cipellő. 

