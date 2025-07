A légiutas-kísérő szerint ezt a ruhadarabot TILOS felvenni a repülőn – Veszélybe is sodorhat!

Egy tapasztalt légiutas-kísérő, Andrea Fischbach szerint egyáltalán nem jó ötlet leggingsben repülőre ülni. Az American Airlines munkatársa egy interjúban hívta fel a figyelmet arra, hogy miért nem ajánlott pólóban vagy legginesben utazni repülőgépen, és miért érdemes átgondolni az öltözködésünket, mielőtt felszállnánk.

A leggings a repülőkön nem a legideálisabb viselet.

Miért tiltólistás a repülőn a leggings?

Az első és legfontosabb érv a biztonság. Bár senki sem szeret vészhelyzetekre gondolni utazás közben, a repülés egy olyan közeg, ahol a legváratlanabb szituációk is előfordulhatnak. Fischbach kiemeli, hogy egy vészkiürítés során, amikor a csúszdákon kell gyorsan lejutni, a fedetlen bőrfelületek – például a lábak, karok – súlyosan megsérülhetnek. A szintetikus anyagból készült leggings ráadásul nem csak nem nyújt védelmet, de még meg is olvadhat, ha hőhatás éri, így még nagyobb sérüléseket okozva. A hosszú ujjú felső és a pamutból készült nadrág ebben az esetben nem csupán esztétikai, hanem funkcionális választás is lehet.

A biztonság a legfontosabb

A második érv a komfort és az egészség. A repülőgépek kabinlevegője rendkívül száraz, gyakran mindössze 10 százalékos páratartalmú, ami nemcsak a bőrt szárítja ki, hanem fejfájást, szemszárazságot, sőt, fáradtságot is okozhat. Egy póló nem nyújt elegendő védelmet a hideg, száraz légkör ellen, és hosszabb távú járatok esetén különösen kellemetlenné válhat. A hőmérséklet ráadásul sokszor ingadozik a repülőgépek fedélzetén, míg felszálláskor meleg lehet, a magasban gyakran hűvös van. A réteges öltözködés itt nemcsak praktikus, hanem alapvető kényelmi szükséglet.

A légitársaságok személyzete a lábbeli megválasztására is figyelmeztet. Bár a papucs vagy flip-flop kényelmesnek tűnhet, vészhelyzet esetén könnyen lecsúszhat a lábról, balesetveszélyes, és megnehezíti a gyors mozgást. Egy zárt, kényelmes cipő, amely jól tartja a lábat, sokkal jobb választás repüléshez.

A leggings kulturális szempontból is gond lehet, érdemesebb kevésbé feszülős szettet választani.

Másokat se zavarjon az öltözet

Emellett kulturális és közösségi szempontokat is figyelembe kell venni. Egy szűk leggings vagy egy túlzottan kivágott felső más utasokat zavarba hozhat, különösen nemzetközi járatokon, ahol a kulturális elvárások változatosabbak. A repülő egy zárt közeg, ahol mindenkinek alkalmazkodnia kell egymáshoz, így a semleges, kényelmes és tiszteletteljes öltözködés nemcsak udvarias, hanem praktikus is.