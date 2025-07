Visszatérés a divat birodalmába – Minden, amit Az ördög Pradát visel 2-ről eddig tudunk

Vagyis Miranda és Andrea most üzleti riválisként találkoznak újra. Kicsit olyan ez, mintha a volt asszisztensed egyszer csak lenyúlná az összes prémium kampányt előled, miközben továbbra is lapos talpú cipőt hord.

Nézzük a sztorit: nemcsak divatháború, hanem generációs csata is

A film cselekménye tehát egyértelműen reflektál a divat és a média gyökeres átalakulására:

a nyomtatott magazinok válságára,

a közösségi média dominanciájára,

és arra, hogyan próbál túlélni egy régi iskola szerint működő óriás egy TikTok-korszakban.

Miranda most nemcsak a stílusát, de a módszereit is kénytelen lesz újragondolni. És jön majd a nagy kérdés, hogy meg tudja-e tartani a trónját ebben az új világban, ahol már nem elég belépni egy szobába és megemelni az egyik szemöldököd.

Anne Hathaway Az ördög Pradát visel forgatásán.

Forrás: Getty Images

A most kiszivárgott felvételek alapján az új rész megőrzi azt a kifinomult stílust, ami miatt az első filmet annyira szerettük, de sokkal inkább reflektál a mai korra. A ruhák továbbra is lenyűgözőek, a helyszínek - New York színes utcái - pedig visszarepítenek minket a divat egyik legvonzóbb, mégis legkegyetlenebb világába.

Még egy kis casting-pletyka

Bár a készítők hivatalosan csak Meryl Streepet és Anne Hathaway-t említi visszatérőként, a rajongók teljesen érthető módon remélik, hogy Emily Blunt is újra feltűnik majd, hiszen az ő karaktere, Emily Charlton, legalább annyira ikonikus, mint Miranda mondatai. Azt egyelőre nem tudjuk, Nigel (Stanley Tucci) felbukkan-e, de ennyi elegáns passzív-agressziót valakinek menedzselnie kellene, nem?

És mikor öltöztet újra a divatördög?

A film jelenleg forgatás alatt áll, a stáb elvileg már megfordult Londonban és Párizsban is, de most New Yorké lett újra a főszerep. A premiert egyelőre 2026 május 1-re várják, ami messzinek tűnhet, de addig legalább van időnk újranézni az első részt és megpróbálni nem remegő kézzel kávét főzni a főnökünknek.