Hódíts te is a gazdag olasz feleségek stílusával: a minimalizmusnak leáldozott, jöhetnek a kiegészítők minden mennyiségben

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
mob wife maximalista divattrend
Letaszították a csendes luxust a trónjáról! Megérkezett a maximalista divat és az olyan irányzatai, mint a mob wife trend vagy a hangos luxus már világszerte virálissá váltak!

A divatszínpadot egyre inkább a színek, minták és extravagancia uralja: a visszafogott, minőségi “quiet luxury” vagy magyarul csendes luxus helyét a dramatikus, látványos és mediterrán bájjal átitatott stílus, sokak által a „gazdag olasz feleség” esztétikája veszi át. Ma már nem a neutrális árnyalatok dominálnak: az ősz fénypontjai között ott vannak Pucci geometrikus mintái, Missoni élénk csíkozásai és Roberto Cavalli állatminta-kreációi is, amelyek együttesen kifejezik a hangos luxus irányzatát. 

hangos luxus
Gazdag olasz feleség stílus, avagy a hangos luxus megérkezett
Forrás: Getty Images Europe

Felejtsd el a minimalizmust, mert itt a hangos luxus

Az online tér, különösen az Instagram és TikTok platformjai új lendületet adtak a retró olasz stílusnak. Influencerek, divatkedvelők létrehozzák azt a hangulatot, amit a “mob wife trend” idéz: állatminták, anyagok kontrasztos keverése, fekete csipke, arany és bizsu minden mennyiségben és minden, ami bőr.  Ehhez a stílusirányzathoz tartozhat az old money öltözködés és az olasz nők divatja is. 

mob wife trend
Mob wife divattrend
Forrás: Getty Images Europe

Így viseld stílusosan a maximalista divatot

  • Retro minták és bőr: válassz egy merész állatmintás felsőt vagy ruhát, és kombináld bőrdzsekivel vagy bőr blézerrel.  
  • Vintage darabok mixelése: a minimalista alapdarabjaidhoz párosíts vintage ruhákat. Egy jó retró farmer, vagy magas sarkú csizma minden szettet feldob. 
  • Viselj szűkített, testre szabott ruhákat, amelyek jó fazonjuknak köszönhetően kiemelik az adottságaidat. 
  • Ügyelj az olyan részletekre, mint az arany gombok vagy övcsatok hiszen ezek, mint apró ékszerek úgy hatnak a megjelenésedre. 
  • Ha nem mintákat viselsz, maradj inkább a monokróm szetteknél. Egy színben összeillő outfit mindig összeszedett hatást fog nyújtani. 
  • A legnagyobb hangsúlyt a kiegészítőkre tedd, ennél az irányzatnál a fő fókusz a cipőkön, táskákon, kendőkön és ékszereken van.  
  • Minden mob wife megjelenésnek elengedhetetlen kelléke a piros vagy burgundi rúzs, a túlméretezett napszemüveg, az arany ékszer és valami fekete
@itgirlgonew1ld whatever that style is called #style #outfit #inspo #fashioninspo #fitcheck #mobwife #jazz #deepbrown #blackdress #fashionstyle #outfitinspo #rich #millionaire #dressup #fyp #viral_video #trendingvideo #expensive #itgirlgonew1ld #xyzcba ♬ suono originale - spidey

Felejtsd el a minimalizmust! A "Mob Wife" esztétika az új divatőrület, ami meghódítja a világot

De mi is pontosan ez a trend, és hogyan hódította meg a divatrajongók szívét világszerte?

2025 sminktrendjei: minél több, annál jobb

Az extravagáns, a látványos, a túlzó mind olyan szavak, amelyekkel tökéletesen le tudjuk írni a különböző sminktrendeket. Íme 2025 legnagyobb trendjei.

5 extra öv, ami divatdiktátor szintre emeli az outfitedet: termékekkel, árakkal

Ismerkedj meg újra a női övek maximalista világával!

 

