Hódíts te is a gazdag olasz feleségek stílusával: a minimalizmusnak leáldozott, jöhetnek a kiegészítők minden mennyiségben

A divatszínpadot egyre inkább a színek, minták és extravagancia uralja: a visszafogott, minőségi “quiet luxury” vagy magyarul csendes luxus helyét a dramatikus, látványos és mediterrán bájjal átitatott stílus, sokak által a „gazdag olasz feleség” esztétikája veszi át. Ma már nem a neutrális árnyalatok dominálnak: az ősz fénypontjai között ott vannak Pucci geometrikus mintái, Missoni élénk csíkozásai és Roberto Cavalli állatminta-kreációi is, amelyek együttesen kifejezik a hangos luxus irányzatát.
Felejtsd el a minimalizmust, mert itt a hangos luxus
Az online tér, különösen az Instagram és TikTok platformjai új lendületet adtak a retró olasz stílusnak. Influencerek, divatkedvelők létrehozzák azt a hangulatot, amit a “mob wife trend” idéz: állatminták, anyagok kontrasztos keverése, fekete csipke, arany és bizsu minden mennyiségben és minden, ami bőr. Ehhez a stílusirányzathoz tartozhat az old money öltözködés és az olasz nők divatja is.
Így viseld stílusosan a maximalista divatot
- Retro minták és bőr: válassz egy merész állatmintás felsőt vagy ruhát, és kombináld bőrdzsekivel vagy bőr blézerrel.
- Vintage darabok mixelése: a minimalista alapdarabjaidhoz párosíts vintage ruhákat. Egy jó retró farmer, vagy magas sarkú csizma minden szettet feldob.
- Viselj szűkített, testre szabott ruhákat, amelyek jó fazonjuknak köszönhetően kiemelik az adottságaidat.
- Ügyelj az olyan részletekre, mint az arany gombok vagy övcsatok hiszen ezek, mint apró ékszerek úgy hatnak a megjelenésedre.
- Ha nem mintákat viselsz, maradj inkább a monokróm szetteknél. Egy színben összeillő outfit mindig összeszedett hatást fog nyújtani.
- A legnagyobb hangsúlyt a kiegészítőkre tedd, ennél az irányzatnál a fő fókusz a cipőkön, táskákon, kendőkön és ékszereken van.
- Minden mob wife megjelenésnek elengedhetetlen kelléke a piros vagy burgundi rúzs, a túlméretezett napszemüveg, az arany ékszer és valami fekete