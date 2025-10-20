Hódíts te is a gazdag olasz feleségek stílusával: a minimalizmusnak leáldozott, jöhetnek a kiegészítők minden mennyiségben

A divatszínpadot egyre inkább a színek, minták és extravagancia uralja: a visszafogott, minőségi “quiet luxury” vagy magyarul csendes luxus helyét a dramatikus, látványos és mediterrán bájjal átitatott stílus, sokak által a „gazdag olasz feleség” esztétikája veszi át. Ma már nem a neutrális árnyalatok dominálnak: az ősz fénypontjai között ott vannak Pucci geometrikus mintái, Missoni élénk csíkozásai és Roberto Cavalli állatminta-kreációi is, amelyek együttesen kifejezik a hangos luxus irányzatát.

Gazdag olasz feleség stílus, avagy a hangos luxus megérkezett

Forrás: Getty Images Europe

Felejtsd el a minimalizmust, mert itt a hangos luxus

Az online tér, különösen az Instagram és TikTok platformjai új lendületet adtak a retró olasz stílusnak. Influencerek, divatkedvelők létrehozzák azt a hangulatot, amit a “mob wife trend” idéz: állatminták, anyagok kontrasztos keverése, fekete csipke, arany és bizsu minden mennyiségben és minden, ami bőr. Ehhez a stílusirányzathoz tartozhat az old money öltözködés és az olasz nők divatja is.

Mob wife divattrend

Forrás: Getty Images Europe

Így viseld stílusosan a maximalista divatot