5 extra öv, ami divatdiktátor szintre emeli az outfitedet: termékekkel, árakkal

A basic outfitek egyik mentsvára az apró kellékekben rejlik, hiszen egy selyemkendő, egy extra cipő vagy egy női öv csodákra lehet képes, amikor stílusról van szó. 2025-ben kiemelten fontos lett a női övek kreatív újragondolása, amit a divatházak kifutóin is viszontláthattunk. Az öv, mint kiegészítő képes lehet egy egyszerű farmer, póló kombót high fashion színvonalra vinni és pontosan ezért lehet nagyon fontos kelléke a gardróbodnak. Emeld te is új szintre a szettjeidet, és adj új esélyt női öveknek!

Így lehet dögös a női öv

Forrás: Getty Images Europe

2025 divat: női övek

Az ízléses outfitekhez nem kell őrült ruhadarabokat viselned, elég ha a hétköznapi elemeket olyan kreatív kiegészítőkkel párosítod, mint egy maximalista öv. Az idei évben olyan meglepő irányzatokat láthattunk, mint a sneakerinas cipőtrend vagy a retró sportrövidnadrág divattrendje, amiket nemcsak az utcán, de hírességeken is viszontláthattunk. Ha te is trendkövető szeretnél lenni, akkor idén engedd el a vékony, letisztult kiegészítőket, helyette építsd be a ruhatáradba egy szegecses, extra övet. Bár a minimalista és a basic stílus világszerte még mindig nagyon meghatározó, de idén a divat minden területét lefedte a maximalizmus. A jól viselt öv optikailag nyújt, homokóra alkatot kölcsönöz bármilyen testalkatnak és ezt a titkos fegyvert a legtöbbünk elfelejti kihasználni. Ősszel a western stílus fog uralkodni, így ha valami igazán különlegesre vágysz, keress egy nagy övcsatos, rojtos, velúr övet.

Összegyűjtöttük a legtrendibb női öveket a nagy márkák kollekcióiból!

1.zalando.hu MOSCHINO BELTS - Öv 82 590 Ft 2.answear.hu Just Cavalli öv 33990 Ft 3.ralphlauren.eu Metal-Accent Leather Belt 799,00 € 4.modivo.hu Elisabetta Franchi 63 160 Ft 5.gomez.hu Bőr öv 180 490 Ft

Stílustippek a női övekhez

Amikor női övet vásárolsz, fontos előre eldöntened, hogy magas vagy alacsony derekú övként akarod azt az adott darabot viselni, mert így más-más méretre lesz szükséged.

Válassz lehetőleg bőrből készült, minőségi darabot, így az hosszú ideig díszítheti ruhatárad.

Feszegesd a határaidat, ne csak a farmereddel viseld, hanem a nyári ruháidat, szatén szoknyáidat is kombináld vele.

Párosítsd az öved metálját az általad hordott ékszerekhez, ha szigorúan csak aranyékszereket viselsz, akkor érdemes arany csatos övet választanod és ugyan ez fordítva. Azonban ha szereted keverni a metálokat- mint, ahogyan azt a 2025-ös trendben sokan imádják- válassz egy keverék darabot.

Viseld finom anyagokkal a durva bőrt, így tökéletes kontrasztot kölcsönzöl az outfited elemeinek. A hasított bőr, szatén és a szegecses fekete bőr, valamint a csipke tökéletes kombinációt adnak.

Halmozd az élvezeteket: viselj egyszerre több övet a maximalista esztétikáért. Mert miért állnál meg egynél?

A kifutón és a divat-influencereken már láthattuk, de most rajtad a sor, hogy az utcai divatba is belevidd a saját ízlésedet.