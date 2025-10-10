Ezért volt Victoria Beckham és David Beckham a 2000-es évek legnagyobb divatikon párosa

Talán vita nélkül kijelenthetjük, hogy a 2000-es évek legszexibb párosa David és Victoria Beckham volt. A sztárpáros nemcsak fényűző kapcsolata miatt, de extravagáns divatpillanataik miatt is legendásak lettek. Galériánkban összegyűjtöttük a közös életük legizgalmasabb szettjeit, amiket örökre emlegetni fogjuk!

Victoria Beckham és David Beckham divatpillanatai

Forrás: Getty Images North America

Victoria Beckham és David Beckham stílusa

David 1998. január 25-én kérte meg Victoria kezét, és már akkor nyilvánvaló volt, hogy egy nem mindennapi szerelemről van szó. Bár azt mindenki tudja, hogy Victoria Beckham a divat elhíresült szerelmese, de férje David is kivételes ízléssel rendelkezik. David Beckham nemcsak csendes támogatója volt szerelmének, de aktív divatpartnere is. Az álompáros gyakran öltözött össze a 2000-es években, és a vörös szőnyeg gyakori vendégei voltak.

Victoria Beckham a divatvilág egy kitagadott, majd piedesztálra emelt tagja volt. Sokan leírták, megítélték, hogy "csak egy focistafeleség", pedig egyedi tervezései és a divat iránti különleges érzeke bebizonyította, hogy ő nem csak egy mellékszereplő. Victoria a saját történetének főszereplője!

Victoria Beckham stílusa a jól szabott farmerekből, vagány bőrcuccokból és bevállalós ruhákból állt. Ma már inkább visszafogott, klasszikus darabokat hord, de a 2000-es években igazi vörös szőnyeges dívaként tündökölt. A híresség soha nem félt az extrém magassarkúktól és a merész rúzsoktól, sőt számára ezek voltak a hétköznapok alapdarabjai. David Beckham az évek során saját utat tört magának a divatvilágában, idén is a milánói divathét kiemelt vendége volt, és már évek óta arca a Boss márkának. A pár mai napig aktív a média világában, rengeteg tartalmat töltenek fel a közösségi média platformjaira, és gyakran járnak közös fotózásra is. Szépségük és bájuk semmit sem változott, ahogyan mondás is tartja, úgy öregednek, mint a jó bor!