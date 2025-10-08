Kiderült Victoria Beckham tökéletes alkatának titka: az énekesnő 25 éve szigorúan odafigyel rá, hogy mit eszik napközben. A Spice Girls sztárja 8 éves korában felhagyott a húsfogyasztással, és azóta kizárólag grillezett halat és párolt zöldséget fogyaszt. Ezt a diétát szinte kivétel nélkül tartja is a mai napig, és saját bevallása szerint csak magvakkal szokta néha kiegészíteni.

David Beckham árulta el: Victoria Beckham 25 éve mindennap grillezett halat és párolt zöldséget eszik

Forrás: Corbis Entertainment/Getty Images

Victoria Beckham diétája nem kezdőknek való

Belegondolni is brutális, hogy milyen lehet 25 évig ugyanazt azt az egy ételt fogyasztani, de úgy még érdekesebb, hogy kiderült, hogy az énekesnő ezen kívül nem is igazán szokott mást megkóstolni sem. David Beckham a Mirror számára árulta el, hogy élete egyik legboldogabb pillanata volt, amikor egyszer rátudta venni a feleségét arra, hogy megkóstolja az ő rendelését egy étteremben.

A feleségemnek nagyon szigorú étkezési szokásai vannak, összesen egy alkalomra emlékszem csak, amikor mást evett volna, mint grillezett halat és párolt zöldséget. Csodálatos pillanat volt

- árulta el a férfi nevetve. Hamarosan a Netflixen láthatóvá válik Victoria Beckham saját dokumentumfilmje, amiben említést tett a négy gyermekes édesanya arról, hogy miért alakított ki magának ennyire szigorú diétát.

Alapvetően azt mondom, hogy rugalmas vagyok az ételek tekintetében és szoktam apró változásokat eszközölni benne, mert Daviddel gyakran járunk étterembe. A változatosság azonban nem jellemző rám: főként csak halat és friss zöldségeket fogyasztok, vagy maximum magvakat. Szeretem a gyümölcsöket is, de ritkán eszem belőlük, mert felpuffadhatok tőlük. A fegyelmezett étkezési szokásaimnak köszönhetem, hogy megtartottam az alkatomat négy gyerek után is. Így tudok a munka és a gyereknevelés mellett a maximumon pörögni.

- árulta el a dokumentumfilm előzetesében Victoria.