A nő, akinek nem csak arról kellene híresnek lennie, hogy focistafeleség – Jön Victoria Beckham dokusorozata

2025.10.07.
A világ Posh Spice-ként ismerte meg, végigturnézta a világot a Spice Girls-zel, férjhez ment egy világhírű focistához, és az elmúlt 18 évben azon dolgozott, hogy az újságok végre ne úgy írjanak róla, hogy ő az a nő, aki a David Beckhamhez ment feleségül. A dokumentumfilm betekintést nyújt Victoria Beckham, a divattervező karrierjébe, aki október 9-én, a Netflix tálalásában lerántja a leplet a titkairól.

Végre megmutatja a világnak, hogy a focistafeleség szerepe már rég nem fedi a valóságot, hiába szeretnek még egyes lapok a mai napig így hivatkozni rá. Victoria Beckham mostanra kiváló üzleti stratégává érett rutinos vezető, divattervező és négygyerekes édesanya. Az egykori Spice Girls-tagból lett divatmogul már 18 éve építi a saját üzletét. David Beckham elárulta, hogy a felesége kicsit vonakodott belefogni a dokumentumfilmbe, de végül sikerült meggyőznie arról, hogy érdemes. Október 9-én látató lesz a Netflix műsorán, ami remélhetőleg eléri, hogy ne csak a divat világa tudjon arról, hogy ki is ő valójában.

Victoria Beckham és David Beckham
Victoria Beckham és David Beckham - Vajon az egykori Spice Girls-tag kilép a focistafeleség árnyékából?
Victoria Beckham betekintés nyújt a divatgyár kulisszái mögé

A David Beckhamről forgatott dokufilmben 2023-ban már beleláthattuk a köztudottan visszafogottan élő pár magánéletébe, de ezúttal sokkal többet kaphatunk Victoriából. A Netflix háromrészes dokumentumfilmje bemutatja, hogy az egykori Posh Spice miként építette fel a semmiből saját divatbirodalmát, miközben a Beckham név súlya alatt is megőrizte önazonosságát. 

A dokumentumsorozat nemcsak Victoria Beckham életét és saját márkáját mutatja be, hanem azt az önfegyelmet és perfekcionizmust is, ami a karrierjét hajtja. Beleláthatunk majd a kulisszák mögötti káoszba, hogy hogyan tudja mégis megteremteni a családi élet és a kreatív döntések közötti egyensúlyt. És persze megtapasztalhatjuk Victoria híres, száraz humorát is, amelyet a Beckham-dokumentumfilmben már megszeretett a közönség.

„Szerintem ő volt az én sorozatom igazi sztárja. Ezért mondtam neki, hogy most rajta a sor. Senki sem tud olyan keményen dolgozni, mint ő, és ezt az embereknek is látniuk kell” - mondta David Beckham, a világhírű focista és büszke férj.

A kamera mögött a filmgyártás elitje

Mindenki tudja, hogy Victoria rendkívül odafigyel a részletekre és nagyon magasak az elvárásai, ezért természetes, hogy a legjobbakat fogadta fel a dokumentumfilmje készítéséhez. A rendezői székbe Nadia Hallgrent, a négyszeres Emmy-jelölt Becoming, Michelle Obama-dokumentumfilm kreatív zsenijét ültette, a produkció pedig annak Studio 99-nek égisze alatt készült, amelyet David Beckham alapított. A produceri gárda sem akármilyen: Nicola Howson és Julia Nottingham (Pamela, egy szerelmes történet) garantálják, hogy a film egyszerre legyen stílusos, inspiráló és mélyen emberi. Aki szereti az lelkesítő történeteket, azok számára kihagyhatatlan lesz.

