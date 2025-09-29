Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow — Ők voltak a milánói divathét legstílusosabb sztárjai

Szeptember 23 és 29 között zajlott a divatvilág egyik legfontosabb eseménye a milánói divathét. Az eseményen a divatházak 2026 nyári/tavaszi kollekcióit láthattuk, de a fényűző ruhaköltemények mellett az első sorban ülő világsztárok is maradandó benyomást keltettek. Nézd meg mit viselt Demi Moore, David Beckham, Gwyneth Paltrow és még sokan mások!

Demi Moore, Gwyneth Paltrow és sztárok tömkelege a milánói divathéten.

Forrás: Getty Images Europe

Tündököltek a világsztárok a milánói divathéten

A milánói divathéten olyan divatmárkák kollekcióit láthattuk, mint Prada, Gucci, Bottega Veneta, Fendi, Roberto Cavalli és Versace. A hét folyamán exkluzív vacsorák, fotózások és divatbemutatók sora várta a világsztárokat.

Demi Moore

Demi Moore a Gucci divatbemutatójára volt hivatalos, ahol egy szikrázó, kövekkel és gyöngyökkel kirakott, magas nyakú, hosszú ujjú estélyi ruhában jelent meg. A színésznőt mesterfodrásza kísérte végig, de többször látták Gwyneth Platrow színésznővel is.

Demi Moore a milánói divathéten

Forrás: Getty Images Europe

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow egy tetőtől talpig Gucci-összeállításban pompázott. A magas szárú csizma, a hosszú szoknya, az öv, a díszsál és a blúz is mind az ikonikus Gucci mintáit viselte. A színésznő visszafogott sminkje tökéletesen illett elegáns megjelenéséhez.

Gwyneth Paltrow a milánói divathéten

Forrás: Getty Images Europe

Anna Wintour

A divatnagyasszonya a Giorgio Armani divatbemutató kiemelt vendége volt. Szokásához híven túlméretezett napszemüvegben, hosszú szövetkabátban, hosszú ruhában és egy kígyóbőr mintás magassarkú csizmában jelent meg. A monokróm outfit megtestesítette Anna Wintour tekintélyét a divatvilágban.

Anna Wintour a milánói divathéten

Forrás: WireImage

David Beckham

David Beckham, mint a márka egyik arca a Boss divatbemutatón vett részt. Stílusos, visszafogott megjelenése karizmatikus divatpillanat volt.

David Beckham a milánói divathéten

Forrás: WireImage

Hilary Duff

Hilary Duff hosszú kihagyása után ismét megjelent a vörös szőnyegen. A színésznő a Fendi divatház bemutatóján vett részt, ahol pasztelles, retro színekbe öltözött. A szett inkább hétköznapian laza volt, nem egy ilyen neves eseményre való.

Hilary Duff a milánói divathéten

Forrás: Getty Images Europe

Serena Williams

Serena Williams a Gucci divatbemutatóján vett rész, és egy fekete, tollas estélyit viselt. Az átlátszó dupla G mintás necc ruha tökéletesen állt rajta.