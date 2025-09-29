Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow — Ők voltak a milánói divathét legstílusosabb sztárjai

Szeptember 23 és 29 között zajlott a divatvilág egyik legfontosabb eseménye a milánói divathét. Az eseményen a divatházak 2026 nyári/tavaszi kollekcióit láthattuk, de a fényűző ruhaköltemények mellett az első sorban ülő világsztárok is maradandó benyomást keltettek. Nézd meg mit viselt Demi Moore, David Beckham, Gwyneth Paltrow és még sokan mások!
A milánói divathéten olyan divatmárkák kollekcióit láthattuk, mint Prada, Gucci, Bottega Veneta, Fendi, Roberto Cavalli és Versace. A hét folyamán exkluzív vacsorák, fotózások és divatbemutatók sora várta a világsztárokat.
Demi Moore a Gucci divatbemutatójára volt hivatalos, ahol egy szikrázó, kövekkel és gyöngyökkel kirakott, magas nyakú, hosszú ujjú estélyi ruhában jelent meg. A színésznőt mesterfodrásza kísérte végig, de többször látták Gwyneth Platrow színésznővel is.
Gwyneth Paltrow egy tetőtől talpig Gucci-összeállításban pompázott. A magas szárú csizma, a hosszú szoknya, az öv, a díszsál és a blúz is mind az ikonikus Gucci mintáit viselte. A színésznő visszafogott sminkje tökéletesen illett elegáns megjelenéséhez.
A divatnagyasszonya a Giorgio Armani divatbemutató kiemelt vendége volt. Szokásához híven túlméretezett napszemüvegben, hosszú szövetkabátban, hosszú ruhában és egy kígyóbőr mintás magassarkú csizmában jelent meg. A monokróm outfit megtestesítette Anna Wintour tekintélyét a divatvilágban.
David Beckham, mint a márka egyik arca a Boss divatbemutatón vett részt. Stílusos, visszafogott megjelenése karizmatikus divatpillanat volt.
Hilary Duff hosszú kihagyása után ismét megjelent a vörös szőnyegen. A színésznő a Fendi divatház bemutatóján vett részt, ahol pasztelles, retro színekbe öltözött. A szett inkább hétköznapian laza volt, nem egy ilyen neves eseményre való.
Serena Williams a Gucci divatbemutatóján vett rész, és egy fekete, tollas estélyit viselt. Az átlátszó dupla G mintás necc ruha tökéletesen állt rajta.
Maya Hawke a Stranger Things egyik ikonikussá vált színésznője, édesanyja Uma Thurman nyomdokaiba lépett, és igazi stílusdiktátorrá vált. A fiatal színésznő a Prada divatbemutató első sorában ült, és egy izgalmas összeállításbt viselt.
Korunk egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb divatinluenszere Emma Chamberlain. A Z generációs híresség a Prada divatbemutatóján vett rész, ahol büszkén viselte legendás, kissé furcsa stílusát.
A beavatott filmsorozat sztárja egy csipkés, barna ruhában volt, amit a Fendi divatház bemutatójára viselt. A csipkés átlátszó betét, és a lágy sellő fazon kifinomultságot kölcsönzött az amúgy egyszerűbb megjelenésnek.
Az énekesnő outfitje a kevésbé jól sikerült megjelenések közé tartozik. A testre feszülő, átlátszó összeállítás, a rózsaszín parókával teljesen művinek hatott. Ice Spice a Roberto Cavalli divatbemutató első sorában ült.
