Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow — Ők voltak a milánói divathét legstílusosabb sztárjai

Getty Images Europe - Victor Boyko
divathét világsztárok Gwyneth Paltrow Demi Moore
Lezárult a 2026 spring/summer divathét Milánóban. Nézd meg, mit viselt Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Hilary Duff és Anna Wintour a nívós eseményen!

Szeptember 23 és 29 között zajlott a divatvilág egyik legfontosabb eseménye a milánói divathét. Az eseményen a divatházak 2026 nyári/tavaszi kollekcióit láthattuk, de a fényűző ruhaköltemények mellett az első sorban ülő világsztárok is maradandó benyomást keltettek. Nézd meg mit viselt Demi Moore, David Beckham, Gwyneth Paltrow és még sokan mások!

Demi Moore, Gwyneth Paltrow és Hilary Duff a milánói divathéten
Demi Moore, Gwyneth Paltrow és sztárok tömkelege a milánói divathéten.
Forrás: Getty Images Europe

Tündököltek a világsztárok a milánói divathéten

A milánói divathéten olyan divatmárkák kollekcióit láthattuk, mint Prada, Gucci, Bottega Veneta, Fendi, Roberto Cavalli és Versace. A hét folyamán exkluzív vacsorák, fotózások és divatbemutatók sora várta a világsztárokat. 

Demi Moore

Demi Moore a Gucci divatbemutatójára volt hivatalos, ahol egy szikrázó, kövekkel és gyöngyökkel kirakott, magas nyakú, hosszú ujjú estélyi ruhában jelent meg. A színésznőt mesterfodrásza kísérte végig, de többször látták Gwyneth Platrow színésznővel is. 

Demi Moore a milánói divathéten
Demi Moore a milánói divathéten
Forrás: Getty Images Europe

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow egy tetőtől talpig Gucci-összeállításban pompázott. A magas szárú csizma, a hosszú szoknya, az öv, a díszsál és a blúz is mind az ikonikus Gucci mintáit viselte. A színésznő visszafogott sminkje tökéletesen illett elegáns megjelenéséhez. 

Gwyneth Paltrow a milánói divathéten
Gwyneth Paltrow a milánói divathéten
Forrás: Getty Images Europe

Anna Wintour

A divatnagyasszonya a Giorgio Armani divatbemutató kiemelt vendége volt. Szokásához híven túlméretezett napszemüvegben, hosszú szövetkabátban, hosszú ruhában és egy kígyóbőr mintás magassarkú csizmában jelent meg. A monokróm outfit megtestesítette Anna Wintour tekintélyét a divatvilágban. 

Anna Wintour a milánói divathéten
Anna Wintour a milánói divathéten
Forrás: WireImage

David Beckham

David Beckham, mint a márka egyik arca a Boss divatbemutatón vett részt. Stílusos, visszafogott megjelenése karizmatikus divatpillanat volt. 

David Beckham a milánói divathéten
David Beckham a milánói divathéten
Forrás: WireImage

Hilary Duff

Hilary Duff hosszú kihagyása után ismét megjelent a vörös szőnyegen. A színésznő a Fendi divatház bemutatóján vett részt, ahol pasztelles, retro színekbe öltözött. A szett inkább hétköznapian laza volt, nem egy ilyen neves eseményre való.

Hilary Duff a milánói divathéten
Hilary Duff a milánói divathéten
Forrás: Getty Images Europe

Serena Williams

Serena Williams a Gucci divatbemutatóján vett rész, és egy fekete, tollas estélyit viselt. Az átlátszó dupla G mintás necc ruha tökéletesen állt rajta. 

Serena Williams a milánói divathéten
Serena Williams a milánói divathéten
Forrás: Getty Images Europe

Maya Hawke

Maya Hawke a Stranger Things egyik ikonikussá vált színésznője, édesanyja Uma Thurman nyomdokaiba lépett, és igazi stílusdiktátorrá vált. A fiatal színésznő a Prada divatbemutató első sorában ült, és egy izgalmas összeállításbt viselt.

Maya Hawke a milánói divathéten
Maya Hawke a milánói divatbemutatón
Forrás: Getty Images Europe

Emma Chamberlain

Korunk egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb divatinluenszere Emma Chamberlain. A Z generációs híresség a Prada divatbemutatóján vett rész, ahol büszkén viselte legendás, kissé furcsa stílusát.

Emma Chamberlain a milánói divathéten
Emma Chamberlain a milánói divathéten
Forrás: Getty Images Europe

Shailene Woodley

A beavatott filmsorozat sztárja egy csipkés, barna ruhában volt, amit a Fendi divatház bemutatójára viselt. A csipkés átlátszó betét, és a lágy sellő fazon kifinomultságot kölcsönzött az amúgy egyszerűbb megjelenésnek. 

Shailene Woodley a milánói divathéten
Shailene Woodley a milánói divathéten
Forrás: Getty Images Europe

Ice Spice

Az énekesnő outfitje a kevésbé jól sikerült megjelenések közé tartozik. A testre feszülő, átlátszó összeállítás, a rózsaszín parókával teljesen művinek hatott. Ice Spice a Roberto Cavalli divatbemutató első sorában ült. 

Ice Spice a milánói divathéten
Ice spice a milánói divathéten
Forrás: Dave Benett Collection

 

