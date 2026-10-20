Ezt az egy dolgot soha ne viseld idén ősszel: olcsónak és közönségesnek hat

Az őszi ruhatár összeállításakor nemcsak az számít, milyen színeket, fazonokat és anyagokat választasz, hanem az is, mennyire visszafogottak a megjelenésed részletei. A divatban egyre nagyobb hangsúlyt kap a csendes luxus, amely a feltűnő márkajelzések helyett a minőségi anyagokra, a tökéletes szabásra és az időtálló darabokra helyezi a hangsúlyt. Ezt kerüld ahhoz, hogy sikkes és ne közönséges legyen az outfited.

Sokan luxushatásúnak tartják, mégis közönségesnek hatnak ezek a ruhák.

Forrás: 123rf

Egy apró részlet is elég lehet ahhoz, hogy a drágának szánt szetted egészen más benyomást keltsen.

Nem feltétlenül az árcédula vagy a divatház neve árulja el, mennyire kifinomult egy összeállítás.

Néhány tudatos stílusdöntéssel akkor is elegáns lehetsz, ha nem a luxusmárkák üzleteiben vásárolsz.

Közönségesnek hat ez az őszi trend

A koncepció lényege, hogy az eleganciát nem kell óriási feliratokkal vagy messziről felismerhető logókkal bizonygatni. Egy jól szabott kabát, egy szép esésű nadrág vagy egy letisztult bőrtáska önmagában is kifinomult hatást kelthet. Ezzel szemben a túl sok, feltűnő márkajelzés könnyen elvonhatja a figyelmet az összeállítás egészéről, és akár hivalkodóvá is teheti a megjelenést.

Ha szeretnéd követni a csendes luxus irányzatát, érdemes átgondolnod, milyen szerepet kapnak a márkajelzések az öltözködésedben. A nagy méretű feliratokkal díszített pólók, az ismétlődő logómintás táskák és az óriási márkaneveket viselő övek könnyen túlságosan hangsúlyossá válhatnak, különösen akkor, ha egyszerre több ilyen kiegészítőt viselsz. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden logóval ellátott ruhadarab ízléstelen, vagy hogy az elegancia kizárólag a teljesen márkajelzés nélküli darabokkal érhető el. Sokkal inkább az arányokon és az összhatáson van a hangsúly: ha minden kiegészítőd a márkanevet hirdeti, az könnyen elnyomhatja az öltözék többi elemét.

Az őszi szezonban a jól kombinálható, letisztult darabok jelenthetik a legjobb alapot. Egy bézs vagy fekete gyapjúkabát, egy egyenes szabású nadrág, egy finom kötött pulóver és egy egyszerű vonalvezetésű táska könnyen összehangolható, ráadásul több szezonon át a ruhatárad része maradhat. Az anyagminőségre is érdemes figyelni: a szép esésű szövetek, a gondosan kidolgozott részletek és a megfelelő méret legalább annyira meghatározzák a megjelenést, mint maga a fazon. A visszafogott színpaletta, a harmonizáló kiegészítők és a túlzsúfolt minták kerülése pedig tovább erősítheti a kifinomult összhatást.