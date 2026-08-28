Ezekben a cipőkben évekkel öregebben látszol – Előnytelenek és slampos hatást keltenek

Hiába tökéletes a nadrág szabása, jól megválasztott a kabát vagy éppen divatos a táska, egy nem megfelelő cipő pillanatok alatt megváltoztathatja az egész összeállítás hangulatát. A mostani ivatban ráadásul egyszerre vannak jelen a kényelmes, lapos modellek, a klasszikus elegáns fazonok és a retró darabok. Ez önmagában szuper hír, hiszen rengeteg lehetőség közül választhatunk, de azt is jelenti, hogy könnyű olyat vásárolni, amely nem a legelőnyösebben hangsúlyozza a lábat és az egész sziluettet.

Vannak cipőfazonok, amik öregítenek és slampos hatást keltenek még akkor is, ha épp divatosak.

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Egyes fazonok optikailag megváltoztathatják a láb arányait.

Nemcsak a cipő típusa, hanem az anyaga, színe és díszítése is sokat számít.

Ezeket az előnytelen darabokat kerüld, ha nem akarsz slampos hatást.

Öregítő cipők: hiába divatosak, kerüld őket

Vastag talpú, platformos darabok

A vastag, nehéz talpú darabok és a túl robusztus fazonok egyes összeállításokban kifejezetten menők most, ám nem mindegy, milyen ruhadarabokkal viseljük őket. Ha a cipő optikailag túl nagynak tűnik a lábhoz képest, az egész alsótest vaskosabbnak, a szett pedig kevésbé kifinomultnak hathat. Különösen igaz ez akkor, ha egy nehéz darabhoz széles, bokánál összegyűrődő nadrágot választunk. A két elem együtt könnyen tömöríti a sziluettet. Nem kell azonban teljesen lemondani a vastag talpról. Egy letisztultabb, egyszerű vonalú platformcipő például sokkal modernebb hatást kelthet, különösen egy egyenes szárú nadrággal vagy midi szoknyával.

Kerek orrú balerinák

A balerina újra hatalmas divat, ezért önmagában természetesen nem érdemes leírni ezt a fazont. A probléma inkább akkor jelentkezhet, ha a cipő nagyon kerek orrú, túlságosan lapos és sok díszítéssel rendelkezik. Az ilyen modellek bizonyos szettekben könnyen kelthetnek kislányos vagy régimódi hatást, miközben egy enyhén hosszított orr-részű változat sokkal modernebbnek tűnhet. A szögletes orrú fazonnok szintén izgalmas alternatívát jelentenek: divatosak, karakteresek, és egy egyszerű farmeres összeállítást is elegánsabbá tehetnek.

Túldíszített cipellők

A strasszok, masnik, fényes csatok és különféle dekorációk önmagukban nem feltétlenül jelentenek problémát. Ha azonban több feltűnő részlet egyszerre jelenik meg egy cipőn, az eredmény könnyen hat túlzsúfoltnak. A klasszikus, visszafogott elegancia sok esetben éppen a kevesebb részletből születik. Egy egyszerű bőrhatású loafer vagy egy letisztult slingback például sokkal frissebb lehet, mint egy túldíszített, fényes modell. A díszített cipőket sem kell száműzni: egy teljesen egyszerű, egyszínű ruhával viselve akár kifejezetten látványosak lehetnek.