Alacsony nőknek előnytelenek: 3 tiltólistás őszi darab, ha 165 centi alatt vagy

Az őszi ruhatár összeállításakor nemcsak az számít, hogy mi a divat, hanem az is, hogyan működik egy adott fazon a testarányainkkal. Egy hosszú kabát, egy látványos oversize pulóver vagy éppen egy bizonyos nadrágszabás magasabb nőkön egészen más hatást kelthet, mint egy alacsonyabb termeten. Ettől persze még nem kell teljesen száműzni ezeket a darabokat a gardróbból, de nem árt tudni, mely részletekre érdemes figyelni. A petite, vagyis alacsonyabb testmagasságú nők számára az egyik legfontosabb öltözködési trükk az arányok tudatos kezelése. A cél nem az, hogy mindenáron magasabbnak tűnjünk, hanem hogy a ruhák ne vágják több, egymástól független részre az alakot.

Ha alacsony vagy, érdemes néhány ruhadarabot elkerülni, hogy ne nyomja össze az alakot.

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Az őszi ruhatár néhány népszerű fazonja könnyen megtörheti az alak természetes vonalát.

A hosszok és az arányok sokkal többet számítanak, mint gondolnád, különösen rétegezésnél.

Nem kell lemondanod a trendekről: néhány egyszerű stylingtrükkel az előnytelennek tűnő darabok is működhetnek.

Alacsony nőknek előnytelenek ezek a ruhadarabok

Bizonyos hosszok, erős vízszintes vonalak vagy rosszul elhelyezett részletek könnyen megtörhetik a test vonalát. Ősszel ráadásul különösen könnyű beleesni ebbe a csapdába. A rétegezés, a vastagabb anyagok, a bokacsizmák, a nagyméretű kabátok és a kötött darabok mind extra volument adhatnak az öltözékhez. Ha pedig több ilyen elem találkozik egy szettben, az összhatás könnyen nehézkessé válhat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 165 centi alatt le kellene mondanod a szezon kedvenceiről. Sokszor már egy apró szabásbeli változtatás, a megfelelő hossz vagy egy jól megválasztott cipő is elég ahhoz, hogy ugyanaz a trend sokkal előnyösebben mutasson.

Túl hosszú, bokáig érő kabátok

A hosszú kabát az ősz egyik legstílusosabb alapdarabja, ám alacsonyabb termeten könnyen túl sok lehet belőle. Ha a fazon széles is, és szinte teljesen eltakarja a lábakat, az összhatás tömörebbé teheti a sziluettet. Különösen akkor érdemes óvatosnak lenni, ha vastag anyagból készült, erősen oversize szabású, vagy a derékvonal egyáltalán nem jelenik meg benne. Egy rövidebb, csípő- vagy combközépig érő fazon, illetve egy enyhén karcsúsított szabás általában könnyedebb hatást kelt. Ha mégis a hosszú kabát a kedvenced, érdemes egyenes vonalú, kevésbé terjedelmes modellt választani, és lehetőleg egységes színvilágú szettet viselni alatta.