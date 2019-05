Egészen rövidre vágatta a haját tavaly Cinthya Dictator. Most megunta, így újra hosszú hajjal láthatják a rajongói.

"Tavaly nyáron 2 centiméteresre vágattam a hajamat. Amit ugyan nem bánatam meg de nem is szerettem. Talán az első hónapot leszámítva végig önbizalomromboló hatása volt rám. Már nem annyira rövid a hajam, de még most is egy köztes állapotban van, ezért a hajfonás mellett döntöttem! Nagyon élvezem, hogy újra hosszú hajam van!" – írta az Instagramra feltöltött fotójához Cinthya Dictator.

A fiatal fotós tavaly márciusban osztott meg magáról először rövid hajas fotót. Most hidegszőke, fonott tincsekkel látható a legújabb posztjában. Nagyon jól áll neki a változás.