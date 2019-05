Némi személyiségváltozáson esett át a legújabb évadban, de kétségtelen, hogy nemcsak mint női karakter volt a legerősebb Daenerys Targaryen, de az összes Trónok harca-szereplő között is ő volt a legbelevalóbb.

A Sárkányok anyja nemcsak személyiségében, de megjelenésében is az erőt sugározta. Ikonikussá vált több viselete, és természetesen csodálatos hajkoronája is. A következő videó öt különböző frizurát mutat be, amit Emilia Clarke viselt a sorozatban. Kayley Melissa vlogger az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva mutatja be lépésről lépésre, hogy hogyan kell elkészíteni ezeket a frizurákat, amelyeknek fő eleme természetesen a fonás.