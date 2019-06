Hétfőn érkezett meg Angliába Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. A first lady szokásához híven csodásan nézett ki.

Melania Trump stílusa most is, mint mindig, kifogástalan volt a Buckingham-palotában tett látogatásakor. Egy klasszikusnak számító összeállítást választott: testhez simuló, fehér Dolce & Gabbana ruha királykék övvel és gallérral, színben hozzá passzoló kalappal. Sokan úgy gondolják, hogy a megjelenése nagyon hasonlít Audrey Hepburnére a My Fair Ladyben, ám a szemfüles rajongók hamar előszedtek több képet is, amelyeken Diana hercegnő pontosan ugyanezt a színösszeállítást viseli – írja az E-online.