Kreatív édesanya! Férje régi ingjeiből varr csodás ruhákat a kislányának

A 21. századra nyilvánvalóvá vált, hogy a divatipar egy rendkívül szennyező iparág, nem beszélve a vele kapcsolatos egyéb etikai kérdésekről, mint például a gyermekmunka és a kizsákmányolás. Éppen ezért fontos tudatos vásárlóvá válni, és ezért is üdvözöljük az olyan ötleteket és kezdeményezéseket, amelyek például az újrahasznosítást támogatják.

Nem is olyan régen mutattuk be Sarah Tyau történetét, aki kezdetben pénzt akart spórolni azzal, hogy régi ruháknak adott új életet. Aztán idővel igazi misszióvá vált számára ez a fajta újrahasznosítás, fotóival, videóival arra buzdítja az embereket, hogy szálljanak ki a fast fashion diktálta tempóból.

Ezúttal egy másik anyuka újrahasznosító tevékenységére lettünk figyelmesek. Stephanie Miller a művészeti tanár férje kiszortírozott ingjeinek ad új életet, mégpedig kislányruhák formájában. A varrás egyébként nem a zero waste, azaz a pazarlásmentes, hulladékmentes filozófia mentén indult, sokkal inkább terápiás céllal. Stephanie szenvedélye korábban a festés volt, de amikor otthon kellett maradnia a kislányával a kis lakásukban, egyszerűen nem volt sem helye ehhez a tevékenységhez, de a festékek esetleges mérgező kipárolgása miatt is inkább felhagyott a hobbijával. Habár imádott kislányával otthon lenni, mégis kisebb identitásválságon ment keresztül, annyira hiányzott neki a kreatív tevékenység. Férje ekkor meglepte egy varrógéppel, ami egy nagyszerű ajándéknak bizonyult.

Stephanie újra megélhette kreatív oldalát, kezdetben plüssállatokat varrt, majd videós oktatóanyagokkal egyre bonyolultabb dolgokat is megtanult elkészíteni. Az újrahasznosítás akkor villant be, amikor férje egy halom ruhát kiszortírozott. "Láttam az óriási kupac ruhát, amiben máris megláttam a lehetőséget. Ráadásul egy teljesen új ing is volt közöttük, ami egy szerencsétlen mosási baleset miatt összement. Tényleg tiszta új volt, kidobni semmiképpen nem akartam, azt pazarlásnak éreztem" – meséli Stephanie, aki ma már négygyermekes anyuka, így van kinek gyártani a ruhácskákat. Az anyuka hobbijának hamar híre ment, így rokonok, szomszédok is hozzá viszik a kiszortírozott ruhákat, ő pedig új életet varázsol nekik.

