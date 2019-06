Minden idők legsikeresebb Miss Hungaryja Kulcsár Edina volt. 2014-es szereplésére mindannyian emlékszünk, büszkék vagyunk rá, hogy a londoni világversenyen a második helyig jutott, és ünnepeltük azért, mert elnyerte az Európa Szépe címet is. Azonban van még egy magyar lány, akit korábban Európa szépének választottak: ő pedig az azóta kétgyerekes anyuka, Laky Zsuzsi. Azt pedig még kevesebben tudják, hogy már 1929-ben magyar lány lett Európa legszebb lánya: Simon Böske.

Laky Zsuzsit és férjét, Dietz Gusztávot legutóbb a TV2 A legbátrabb páros című műsorában láthattuk. Összetartásuk, egymásért való felelősségvállalásuk és az, hogy mennyire tudják motiválni egymást, megmutatkozott: ők lettek ugyanis a vetélkedő győztesei. Arra azonban már nem biztos, hogy a fiatalabb korosztály is emlékszik, hogy Kulcsár Edina előtt jó néhány évvel, 2003-2005-ig az akkor 19 éves Laky Zsuzsi viselhette az Európa Szépe koronáját. Mutatjuk, miként festett akkor:

Az első magyar Európa szépe Simon Böske volt

Az első magyar országos szépségversenyt, a Miss Hungáriát 1929. január 6-án rendezték . Összesen 218 lány jelentkezett, közülük választotta a zsűri az akkor 20 éves Simon Böskét, és ugyanebben az évben Miss Európává választották. Bár úgy tervezték, hogy Böske Miss Európaként részt vesz az Amerikában megrendezendő Miss Universe versenyen, erre nem került sor.

Böske Miss Hungáriává választását Márai Sándor így kommentálta a Színházi Élet hasábjain: „Egy keszthelyi orvos lányát, Simon Böskét megválasztották Miss Hungáriának. Hogy ő a legszebb magyar lány... Gratulálok kisasszony. Mielőtt útra megy (Párizsba), engedjen meg egypár szót, szegény kicsikém. Maga nem is tudja, a Maga kedves és legszebbnek deklarált fejében, hogy mire angazsálta magát. Már szépnek lenni is egészen bonyolult valami. Mit gondol, a legszebbnek? Már egyetlenegy embernek tetszeni is hallatlanul veszedelmes és bonyolult valami. (Hát még) Egy zsűrinek, a világ zsűrijének, mit gondol?"

Forrás: Wikipédia