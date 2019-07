5 sminktermék, amit mindenképpen vigyél magaddal a nyaralásra

A nyaralás a pakolással kezdődik. Egyrészt kellemes ráhangolódást nyújt, másrészt azonban tényleg érdemes ráfordítani a kellő időt, hogy alaposan átgondold, mi az, amire igazán szükséged van. Ahogy ruhákból sem érdemes túlpakolni magunkat, a neszesszer tartalmát is érdemes racionalizálni. Sminktermékből is bőven elég a legfontosabbakat bepakolni. De hogy melyek ezek? Eláruljuk!

BB krém

A hidratálás után, ami a nyári melegben különösen fontos, jöhet a könnyű textúrájú BB krém, amit bátran tegyél fel az ujjaiddal. A tikkasztó hőségben érdemes kerülni a vastag sminket, ami nem is feltétlenül kényelmes az izzasztó napokon. Hagyd minél többet lélegezni a bőrödet, hagyd kibontakozni a természetes szépségedet, a napbarnított arcodat vagy éppen a szeplőidet. Ehhez a BB krém tökéletes választás.

Concealer

A szemek alá felvitt concealer pillanatok alatt felfrissíti, fiatalítja az arcodat. Mivel kiszerelésben sem nagy, nem érdemes kihagyni a sminktáskából.

Korrektor és concealer „A tökéletes álcázáshoz jó, ha tudod, mi a különbség a concealer és a korrektor között. A magyar nyelv egységesen korrektornak nevezi őket, pedig másra használatosak. A korrektor a bőrhibák elkendőzésére szolgál, ezért masszívabb a textúrája, míg a concealer a szem alatti terület felfrissítésére használatos, fényvisszaverő pigmenteket is tartalmaz, ultravékony a textúrája pont azért, hogy ne üljön be a szem alatti terület finom redőibe" – magyarázza Larion Oscar sminkmester.

Szempillaspirál

Ha a nyaralásra romantikát is terveztek, vagy éppen bulizást a barátnőiddel, akkor jó, ha van nálad egy vízálló szempillaspirál. Azonnal felöltözteti a szemet, így szerintünk a legfontosabb termék, ha a szem hangsúlyozásáról van szó.

Szemhéjkrém

Ha szeretnéd még egy kicsit hangsúlyosabbá tenni a szemeidet, akkor dobj fel egy jól pigmentált, akár csillámos szemhéjkrémet. A por állagú társaival szemben előnye, hogy tartós és könnyű felvinni, akár az ujjaiddal is. Ha fényes textúrát választasz, akkor akár highlighterként is használhatod. Így kettő az egyben termék válik belőle.

Ajakápoló

A szép és tartós rúzsnak megannyi titka van. Egy nyaraláson talán nem is érdemes bajlódni vele, inkább tegyél el egy olyan ajakápolót, ami egy kis színt és fényt is ad az ajkaidnak. Ezt egyszerűen, gyorsan fel tudod kenni, ráadásul a nagy melegben az ajkaidnak is jól jön az extra hidratálás.