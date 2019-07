A nyári smink alapszabályai

Nyáron egészen másfajta ápolást és sminktermékeket igényel az arcunk, mint más évszakokban. A bőröd szépségének, egészségének érdekében érdemes betartani néhány alapszabályt.

Hidratálás

A nyári melegben belsőleg és külsőleg is nagy szükségünk van a hidratálásra. A fokozott folyadékfogyasztást a bőrünk is meghálálja, ezen túl pedig természetesen hidratálókkal is érdemes ápolni, reggel és este mindenképpen. Ne feledd, a száraz bőrön a smink sem mutat szépen, de ha megfelelően hidratálsz, máris egy ragyogó, egészséges alapot kapsz a további szépítkezéshez.

Fényvédelem

Mi egész évre ajánljuk a fényvédelemmel ellátott sminktermékeket és kozmetikumokat, nyáron viszont fokozottan szükség van a fényvédelemre. Ha csak a munkahelyedre mész, onnan pedig haza, akkor egy SPF30-as BB krémmel már megelégedhetsz, de ha rohangálós napod van, és sokat vagy a szabadban, akkor feltétlenül használj alá fizikai fényvédőt.

Pillekönnyű alapok

A nyári kánikulában nem érdemes megterhelni a bőrödet. A hidratálást követően egy fényvédelemmel ellátott BB krém bőven elég. Persze egy korrektort feldobhatsz még a szemed alá és az esetleges bőrhibákra, de ennél többre, maximum egy kevés bronzosítón túl, nincs szükség. Ne rétegezz sokat a bőrödre, ebben a melegben minél inkább tud lélegezni, annál szebb marad.

Vízálló termékek

Egy-egy fontosabb esemény alkalmával persze érthető, ha komolyabb sminket szeretnél feltenni. Ekkor arra figyelj, hogy vízálló sminkeket használj. Egy vízálló spirállal és tussal, illetve tartós szemhéjkrémekkel bombabiztos szemsminket tudsz készíteni, ami garantáltan a helyén marad a legfülledtebb nyári éjszakán is. Az alapozó előtt figyelj a hidratálásra, illetve használj primert, a smink végén pedig érdemes sminkfixálót fújni az arcodra, ami nemcsak fixál, de fel is frissít.

A rutin mindenekelőtt

Nyáron is elsődleges, hogy az arcbőrödnek megfelelő kozmetikumokkal végezd a reggeli és az esti rutinodat. Ha szép az alap, szép lehetsz a legkönnyebb, legegyszerűbb sminkkel is. Fontos, hogy a legvadabb nyári bulik után se feledkezz meg a smink eltávolításáról, ellenkező esetben a pórusok eltömődnek, és megjelennek a nem kívánt pattanások.