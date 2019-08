Micsoda találmány! Erre válthatod le a magassarkút, ha már fáj tőle a lábad

Meglepő találmány jelent meg a Kickstarter oldalon. Kitalálói szerint ez a tökéletes megoldás, ha például egy átbulizott éjszaka után már nem tudunk hazamenni, mert annyira fáj a magassarkú cipőtől a lábunk.

Az Aftersocks névre keresztelt találmány lényegében egy zokni, amit kifejezetten elegánsabb stílusban álmodtak meg, hogy egy partituhához is passzoljon, ha éjszaka bandukolnánk haza egy áttáncolt buli után.

A zokni legfontosabb funkciója azonban a megerősített talprész, ami ugyan nem olyan vastag, mintha cipőt viselnénk, de így is kényelmes és nem hideg. A találmány másik előnye, hogy egy kistáskában is bőven elfér, így az éjszakába is magunkkal vihetjük. Ha tényleg sikerül piacra dobni, akkor a három zokniból álló csomagot 14 fontért, azaz nagyjából 5 ezer forintért vásárolhatjuk majd meg.