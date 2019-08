Jennifer Lawrence, Kendall Jenner, Katie Perry és sok más világsztár után Rihanna is felfedezte a magyar brandet, a Nanushkát. Sándor Szandra, a márka megalapítója egyre nagyobbb sikereket ér el a tengerentúlon is.

Szerencsére a magyar tervezők is egyre nagyobb teret, elismertséget kapnak Amerikában is. A Nanushka tervezőjéről, Sándor Szandráról és a Dora Abodi brand megalapítójáról, Abodi Dóráról különösen sok hírt hallunk a világsztárok kontextusában. Ezúttal Rihanna okozott kellemes meglepetést, aki a Nanushka pre-fall kollekciójának egyik darabját viselte Santa Monicában kedden este, ahol párjával, Hassan Jameellel randizott. A Mahari névre keresztelt ruha egyébként 380 euróba, vagyis 120 ezer forintba kerül és a Rihanna által viselt taupe árnyalat mellett barack színben is kapható.

A Rihannáról készült képet itt tudod megnézni!