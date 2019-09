A hét egyik legizgalmasabb eseménye a GQ díjátadó gála volt, aminek kapcsán részletesen beszámoltunk a legizgalmasabb női és férfi outfitekről is. Emellett egész héten szebbnél szebb divatpillanatokat tartogatott számunkra a velencei filmfesztivál is. Mutatjuk is a kedvenc darabjainkat a gondolák városából.