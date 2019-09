Ha valami nagy durranásról van szó a divat világában, az bizony legtöbbször a New York-i divathéten történik. A 2019-es őszi fashion week egyik sokat emlegetett pillanata marad az is, amikor Tess Holliday kifutóra lépett.

Tess Holliday az a plus size modell, aki például Ashley Grahammal ellentétben nem egyértelműen pozitív megítélésű, és sokak szerint kifejezetten káros az az üzenet, amit közvetít. Több újságíró is cikkezett már arról, hogy Tess Holliday, mint jelenség ugyanannyira ártalmas, mint például a kórosan sovány modellek. Azaz már nem az önelfogadást támogatja a divatiparban és a médiában való jelenléte, hanem sokkal inkább egészségtelen testképet közvetít, hiszen a maga 160 centijével és 135 kilójával túlsúlyosnak számít, ami pedig az egészségre nézve kockázatokkal jár.

Az biztos, hogy plus size modellek között is óriási különbségek vannak, elég csak a fentebb említett Tess Hollidayre és Ashley Grahamre gondolni, és persze tovább bonyolódhat a dolog, ha arra is visszaemlékezünk, amikor a 2018-as Victoria's Secret show után többen a lehető legegészségesebb testalkatú modellt, Palvin Barbit is besorolták a plus size kategóriába, ami megint csak egy rendkívül szélsőséges felvetés. Lassan valóban kimeríthettelen lesz a plus size és "body postivity" témaköre, és éppen ezek miatt a szélsőségek miatt nehéz megtalálni az arany középutat.

Visszatérve a divathétre, Tess Holliday a Chromat nevű brand show-ján lépett kifutóra. Természetesen nem hiányzott az üzenet sem, Tess Sample Size feliratú ruhája arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a 0 és 4 közötti (európai méretezésben a 34-es és annál kisebb) méreteket vegyék ki az átlagos méretezésből. Ezzel egyébként teljesen egyet lehet érteni, de azt is érdemes átgondolni, hogy egy szélsőségre miért csak szélsőséggel lehet reflektálni.