Szakember adta meg a választ arra a kérdésre, hányszor kell hajat mosni egy héten.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy hányszor érdemes hajat mosni egy héten és milyen mennységben ajánlott használni a samponokat, kondicionálókat. Julien Farel stylist a The Sunnak elárulta, az biztos, hogy ha minden nap megmossuk, azzal egyáltalán nem teszünk jót a hajunknak. A szakember kifejtette, hogy leginkább 2-3 naponta van erre szükség.

„A mindennapos samponhasználat eltávolítja a fejbőrünkről a természetes olajokat, ettől pedig szárazzá és töredezetté válik a hajunk."

A lap megkérdezett több szakértőt is, akik között akadtak olyanok is, akik szerint a hajmosás gyakorisága típustól is függ, van, akinek elég heti egyszer megmosnia a haját egy héten.

„Csak abban az esetben érdemes megmosnod a hajadat minden nap, ha durván leizzadtál a konditeremben vagy mondjuk olyan építkezésen dolgozol, ahol tele lesz mindened porral" – nyilatkozta egy másik szakember.