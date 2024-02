Heti horoszkóp 2024. február 26-március 3.: nagyszerű bolygóállások segítnek

A Kos érzelgős lehet, a Bika pesszimista, az Ikrek most tervezgethet, a Rák pedig jobban teszi, ha most nem beszél túl sokat. Az Oroszlán hajlamos lesz túlköltekezni, a Szűznek most valaki megdobogtathatja a szívét. A Mérleg ne kapkodjon, most nem ennek van itt az ideje. A Skorpió szerdán szerencsés lehet, a Nyilas a családjára koncentrál. A Baknak a a gyerekek vagy a gyerekes dolgai kerülnek most sokba, a Vízöntő akkor jár jól, ha megőrzi a humorát. A Halakra ragyogó hét vár, úgy érzik, minden mellettük áll.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)