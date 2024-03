Melyik görög isten vagy a csillagjegyed szerint? 2. rész

Héphaisztosz, a tűz, a fémmegmunkálás és a szobrászat görög istene kevésbé a hőstetteiről ismert, és nem is a szépségéről, inkáb a tehetségéről: az istenek legfontosabb fegyverei és páncéljai közül sokat ő készített. A Bakok valószínűleg tudnak azonosulni ezen istenség egyes tulajdonságaival, ugyanis ők az állatöv egyik legszorgalmasabb jegye. Fegyelmezettek és találékonyak, még akkor is, ha káosz veszi őket körül. Héphaisztoszhoz hasonlóan hajlamosak az engesztelhetetlenségre - az isten egyik leghíresebb története arról szól, hogy hűtlensége miatt ketrecbe zárta a feleségét, hogy az összes többi isten kinevethesse. A modern Bakokat arra figyelmeztetheti Héphaisztosz sorsa, hogyy ne hagyják, hogy a munkájuk legyen az egész életük. Rengeteg élmény vár még rájuk azon túl: töltsenek egy kis időt kényeztetéssel, ahogy a többi jegy teszi, és éljenek kicsit teljesebb életet.

Vízöntő (január 20-február 18.): Athéné, a bölcsesség istennője

Athéné, a bölcsesség és a háború görög istennője. Athén városállam védőistenségeként a kultúra, a törvény, a rend és az igazságosság iránti elkötelezettséget képviseli, de a hadviseléssel kapcsolatos stratégiai tudást is. A Vízöntők is kiterjedt birodalom felett uralkodnak - haladóak és intellektuálisak, kompromisszumkészek, valamint indulatosak is lehetnek, ha azt hozza ki belőlük a helyzet. Bár Athéné a bölcsesség és a stratégia istennője volt, nem volt hibátlan. Egyik leghíresebb történetében pókká változtatja Arachnét, amiért az azzal dicsekedett, hogy jobb szövő, mint az istennő. Itt jön a képbe az indulatossága - a Vízöntőkhöz hasonlóan a rend iránti elkötelezettségük a vesztüket is okozhatja. Mivel a Vízöntő jegyében születettek hajlamosak a távolságtartásra, bölcs dolog lehet az istennő azon történeteit szem előtt tartani, amelyek az együttérzéséről szólnak; egyetlen ember sem csupán egyféle, teljesebb emberekké válhatnak a Vízöntők, ha felfedezik ezen oldalukat is.

Halak (február 19-március 20.): Poszeidón, a tenger istene