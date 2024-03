Melyik görög isten vagy a csillagjegyed szerint? - 1. rész

Oroszlán (július 23-augusztus 22.): Apolló, a Nap istene

Az Oroszlán uralkodó jegye a Nap, így nem meglepő, hogy a hozzájuk legközelebb álló görög isten Apollón, a Nap istene. De nem a Nap az egyetlen területe ennek az istennek - a művészet különböző formáihoz, az íjászathoz, a jósláshoz és az orvosláshoz is kapcsolódik. Az Oroszlánhoz hasonlóan az ő szenvedélyei is a melegséghez és a kreativitáshoz kötődnek, bár nem nélkülözik a veszélyt, és bosszúállásra is képes. Az Oroszlánok általában nagylelkűek és vidámak, de ha felbosszantod őket, arrogánsak és makacsak lehetnek; gyakran nagyra tartják magukat - elvégre az oroszlánok a dzsungel királyai.

Szűz (augusztus 23-szeptember 22.): Artemisz, a vadászat istennője

Artemisz, sok görög istennel ellentétben arról ismert, hogy erényes. A vadászat istennője, aki szüzeséget fogadott, és a gyermekeket is védelmezi. Nem meglepő tehát, hogy a Szűz ehhez az istennőhöz kapcsolódik a leginkább - mindketten a hűségükről és szorgalmukról ismertek. A Szüzeknek is vannak persze hibáik: hajlamosak túlságosan szorgalmasak lenni, néha megtagadják maguktól az örömöt. Az Artemiszről szóló történetek kevésbé botrányosak, mint a Zeuszról vagy Árészról szólók, ennek ellenére elrettentő példa is lehet a Szüzek számára: bár a kemény munka a specialitásuk, fontos, hogy időt szakítsanak másra is - írja a Ranker.