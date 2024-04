Heti szerelmi horoszkóp 2024. április 13-19.: bármi történik, légy türelmes

Nem ez lesz a kedvenc hétvégéd és heted. Amikor nem vagy topon, kicsit pihentetned kellene a párkeresést. Amikor nem elég magas a rezgésed, csupa irritáló embert és helyzetet vonzol be. Ennek elkerülése érdekében most fókuszálj inkább a munkádra, és ott gyakorold a saját igényeid érvényesítését! Ha ez megy, a magánéletben is minden menni fog…

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

A szerelmed képtelen követni téged. Millió ötleted és terved van, amelyektől lefagyhat, és nem tudja, miben számítasz rá. Legyél konkrét, és mondd meg neki! A bolygók segítenek rájönni, a konfliktusaitok nagy százaléka abból adódik, hogy te tele vagy feladattal, ő pedig csak várja, hogy ossz neki is a teendők hosszú listájából…

Szingli Rák

Semmiképp se ess túlzásba! Ne vállald túl magadat sem a hétvégén, sem a hét során! A bolygók szerint nem várhatod el senkitől, hogy kitalálja, miben vársz segítséget. Főleg, ha ő nem ismer téged elég régóta. Az új kapcsolatok gyengepontja, hogy olyasmit vársz el a másiktól, amit még nem tud megadni neked.

