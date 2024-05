Holdjegyed mutatja meg, ki vagy valójában: többet mond rólad, mint a Napjegyed

Az állatövi jegyét, azaz a napjegyét mindenki ismeri, akit kicsit is érdekel az asztrológia, ám a holdjegyről jóval kevesebb ember hallott. Pedig asztrológusok szerint a Hold uralja az érzelmi világunkat, olyan tulajdonságainkat is megmutatja, amelyeket csak azok láthatnak, akik a legközelebb állnak hozzánk, akik a legmélyebb érzelmeinket és legféltettebb titkainkat is ismerik. Azt is állítják a csillagjóslás nagymesterei, hogy míg a Nap a férfienergiákat képviseli és arra világít rá, hogy szeretsz élni, addig a Hold a női oldalt mutatja meg, és azt, hogyan reagálsz az életre.

A Holdjegy megmutatja, hogyan reagálsz érzelmileg egy adott helyzetben

Forrás: Getty Images

Hogyan tudhatod meg, mi a holdjegyed?

Ahhoz, hogy megtudd, mi a holdjegyed, eggyel több információra lesz szükséged a születési év, hó, napnál. Tudnod kell hozzá a pontos születési idődet is, ha lehet, akár percre pontosan. Ehhez vagy az oltási könyvedet vedd elő — az utóbbi 30 évben többnyire ezt az adatot is bevezetik a zárójelentések alapján a védőnők —, vagy a szüleid jó memóriájára vagy jegyzeteire, naplójára. A lényeg, hogy legalább hozzávetőlegesen, napszakra tudnod kell, mikor jöttél világra. Ha ezzel megvagy, akkor a neten több helyen is megtalálható kalkulátorral meghatározhatod a holdjegyedet.

Hogyan hat a holdjegyed az életedre?

A holdjegy megmutatja, hogyan reagálsz érzelmileg egy adott helyzetben, illetve arról mesél, hogy az emberi kapcsolataidban mire van szükséged ahhoz, hogy mások is megértsék, miért reagálsz úgy, ahogy. Fontos lehet az egészségeddel, kapcsolataiddal és az érzelmi szükségleteiddel összefüggő dolgok meghatározásában és megértésében. Választ adhat arra, mire van szükséged ahhoz, hogy érzelmileg kiteljesedve képes legyél megvalósítani az álmaidat.

Hogyan hat a holdjegyed a kapcsolataidra?

A holdjegy segítségével betekintést nyerhetsz a gyermekkori szükségleteidbe, és abba is, hogy mi az, ami hiányzott, amit nem kaptál meg. A párkapcsolatodban is fontos szerepet tölthet be, hiszen sok múlik azon, hogy ismerd és jól kommunikáld társad felé, hogy mi az, amitől úgy érzed, nem vagy egyedül, mire van szükséged ahhoz, hogy biztonságban érezd magad a kapcsolatban. Nem utolsó sorban, szerelmeddel összevethetitek egymás holdjegyeit, a hasonlóságaitokat, különbözőségeiteket, annak érdekében, hogy mindketten szeretve érezzétek magatokat.