Mágikus virágok: ezek hoznak szerelmet és szerencsét

Írisz

A nőiességet és az igazságosságot is jelképezi. Éppen ezért ezeken a területeken alkalmazható mágikus szempontból. Főleg, ha valakinek esetleg a nőiség területén van gondja, akkor minél több virágot érdemes ültetni a kertbe vagy akár vázában tartani. Ha gyertyát gyújtunk, akkor mindenképp vágott virágot tegyünk egy vázába úgy, hogy a gyertya lángja megvilágítsa és kérjük őrangyalunkat, hogy segítsen kideríteni az igazságot azon a területen, ahol szeretnénk vagy a nőiesség megélésében.

Petúnia

Tisztító és egyben ördögűző hatása is van. Ezért is nagyon szerencsés, ha minél több petúniát ültetünk akár a kertbe vagy balkonra. Lehetőleg ennek a növénynek a virágát szárított formában alkalmazzuk úgy, hogy a lakás minden helységének a négy sarkába szórjunk egy kicsit és hét napig hagyjuk is ott. Ügyeljünk arra, hogy se gyerek, se állat ne egye meg, ha nincs más mód, akkor tegyük egy edénybe, hogy ne érhessék el. A hetedik napon seperjük fel és ássuk el egy semleges területen. Ezzel energetikailag tisztítjuk meg az otthonunkat.

Frissen vagy szárítva? Minden virágot, amit a mágiában használunk nagyon fontos, hogy mindig a hajnali órákban szedjünk le, ha a saját kertünkben terem. De ha esetleg erre nincs mód, akkor igyekezzünk minél frissebb virágot vásárolni. Minden növényt használhatunk friss állapotában, de szárított formában is. Ám ezeket ne úgy tegyük el, mintha egy szobadísz lenne. Mindig a száránál fogva lógassuk fel és a levegőn, természetes módon szárítsuk ki őket. Majd amikor ez megtörtént, akkor mindenképp természetes anyagból készült zsákba tegyük őket külön-külön.