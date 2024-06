Egy boszorkány tanácsai – Így varázsolj boldog házasságot magatoknak!

Egy igazi boszorkány árulta el, mi kell ahhoz, hogy boldog legyen a házasság. Egyes esküvői szimbólumok mágikus erővel bírnak.

Iszet boszorkány elárulja, mire jók az esküvői szimbólumok

A különböző esküvői szokások és babonák sokak számára talán butaságnak számítanak, és nem is követik őket. Pedig nagyon sok valós alapjuk van, így nem árt, ha ezekre odafigyelünk és be is tartjuk azokat. Ha csak egy kicsi esélyt is látunk arra, hogy így is tehetünk annak érdekében, hogy a frigy boldog és sikeres legyen, akkor semmit sem veszíthetünk velük. Ezek a szokások, babonák azért vannak, hogy távol tartsák a rossz szellemeket és a kísértést a szerelmespár boldogságától. Persze ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesz veszekedés vagy kísértés a különböző csábításokra, hiszen mindkét fél szabad akaratán is múlik, hogy a házasságban előforduló esetleges nehézségeket hogyan tudják áthidalni, de legalább esélyt ad arra, hogy kiküszöböljük ezeket – avat be minket Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Mindenképpen tegyünk a menyasszonyi csokorba rozmaring ágat, és a vőlegény zakójára is tűzzünk ki egyet. Ugyanis a rozmaring az örök hűséget jelképezi és ezáltal a csábításokat is távol tartja. Vagyis támogatja az egymás iránti elköteleződést.

Iszet boszorkány tanácsai