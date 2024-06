Top 10 dress code nőknek: útmutató minden alkalomra

Ma már számtalan lehetőség, ruhadarab áll a rendelkezésünkre, hogy egy adott alkalomra megtaláljuk a legmegfelelőbb öltözéket, mégis a legtöbben nehezen igazodnak el az öltözködési etikett világában, bizonytalanok, hogy melyik dress code milyen megjelenést takar valójában. Aggodalomra azonban semmi ok, nem lesz szükség stílustanácsadóra, íme 10 dress code nőknek, melynek segítségével gyerekjáték lesz az öltözködés, bármilyen eseményről is legyen szó.

10 dress code nőknek minden alkalomra Forrás: Oleg Gekman/Shutterstock

Top 10 dress code nőknek

1. Casual: amikor a kényelem találkozik a stílussal

A casual dress code az informális, lazább öltözködést foglalja magában, ugyanakkor a kényelem mellett a professzionális megjelenést is megköveteli. Gondoljunk rá úgy, mint egy lehetőségre, hogy kényelmesen, mégis elegánsan öltözködjünk. Fontos tisztázni, hogy ez nem azonos a hétköznapi otthoni viselettel vagy az oversize méretű ruhákkal, amiket a legtöbben hétvégén szoktunk viselni. A casual dress code nőknek esetében fontos, hogy megteremtsük az egyensúlyt a kényelem és a stílus között. Ez az a nyitott világ, ahol a szoknyák, nadrágok, rövidnadrágok és a ruhák is helyet kapnak. A kulcs az, hogy barátságos, laza, de egyben stílusos megjelenést mutassunk. Ez a stílus alkalmas hétvégi brunchokhoz, egy délutáni találkozóhoz vagy egy laza intézkedős napon is remek választás.

A casual dress code az informális, lazább öltözködést foglalja magában

Forrás: Shutterstock

2. Dressy casual: tökéletes összeolvadása a laza és az elegáns stílusnak

A dressy casual tökéletes összeolvadása a laza és elegáns stílusnak. Ideális munka utáni társasági eseményekhez, rendezvényekhez vagy kellemes vacsorákhoz. Ez egy szofisztikált megjelenés, kevesebb formalitás, több lazaság, mint a casual dress code esetében. A titkos összetevő a részletekben rejlik – egy jól szabott blézer, vagy egy ízléses ékszer kivétel nélkül minden öltözéket feldob. Választhatunk egy divatos ruhát, szoknyát vagy egy farmert egy elegánsabb felsővel kombinálva.

A dressy casual tökéletes összeolvadása a laza és elegáns stílusnak

Forrás: S.Bekhinov/Shutterstock

3. Semi-formal: az elegancia és a kényelem találkozása

A semi-formal öltözködést egy lépés választja el az irodai viselettől, lehetőséget biztosítva arra, hogy ragyogjunk anélkül, hogy a formális outfitek közül kelljen választanunk. Ezt a dress code-ot nők gyakran választják vacsorapartik, üzleti összejövetelek vagy esküvők alkalmával. Ez a dress code nőknek az elegáns, de egyben kényelmes összeállításokat követeli meg, amelyek egy kicsit túlmutatnak a mindennapi viseleten, de nem annyira szigorúak, mint a formális öltözékek. A szövetválasztás fontos szerepet játszik: a selyem, a szatén, a bársony segítik a luxusérzetet, tökéletesen illeszkednek a semi-formal öltözködési stílushoz.