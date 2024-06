Heti szerelmi horoszkóp 2024. június 15-21.: csodás hétvége után jön a feketeleves

Az Oroszlán vigye a párját kulturális programokra, a hétvége nagyon jó időszak erre, a Szűznek át kell gondolni a pénzügyeit, akkor is, ha közös kasszán van a párjával. Heti szerelmi horoszkóp következik.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

A hétvége szóljon a párodról. Kérdezd meg, ő mire vágyik, mit szeretne! Lehet, meglepődik a kérdésen, de az tuti, hogy örülni fog. Hétfőtől párhuzamosan lesznek harmonikus és diszharmonikus fényszögek, amelyek hol harmóniát, hol diszharmóniát hoznak. Figyelnetek kell egymásra, ha nem akartok vitát. Ez eddig is fontos volt, de ezen a héten különösen.

Szingli Kos

A hétvége szóljon a szerelemről! Remek esélyt jeleznek az égi folyamatok az ismerkedés terén. Hétfőtől párhuzamosan lesznek harmonikus és diszharmonikus fényszögek, amelyek hol harmóniát, hol diszharmóniát hoznak. Sosem volt egyszerű az ismerkedés, és most is fontos, hogy magadra és a másikra is tekintettel legyél. Csak így lesz meg az egyensúly…

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

A hétvége legnagyobb kihívása, hogy ne ess túlzásba egyik értelemben sem: munka-magánélet, buli-pihenés, sport-lustálkodás. Ebben a szerelmed szívesen lenne partner. A hét során szlalomoznod kell a konfliktusok között. Bárkivel bármikor összetűzésbe kerülhetnél, ha nem vigyáznál. Még jó, hogy az égi folyamatok is fokozatosan lecsillapodnak.

Szingli Bika

Jó lenne, ha hétvégén nem esnél túlzásba egyik értelemben sem: munka-magánélet, buli-pihenés, sport-lustálkodás. Sosem volt könnyű az egyensúly, így most sem az. Majd a hét során szlalomoznod kell a konfliktusok között. Bárkivel bármikor összetűzésbe kerülhetnél, ha nem vigyáznál. Az új és a régi emberekkel is legyél elnéző, türelmes! Önmagaddal is!

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Csúcs szuper lesz a hétvégéd. Hozd ki belőle a legjobbat, a legtöbbet! Mozduljatok ki együtt, élvezzétek a nyár örömeit! Hétfőn reggel Vénusz, délelőtt Merkúr, csütörtökön a Nap lép ki az Ikrekből, vagyis hirtelen három bolygó „elhagy” téged. Kétségbe eshetnél, ha nem lenne a kedvesed olyan kedves hozzád, amilyen. Vajon értékeled?