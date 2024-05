Vénusz-jegyed megmutatja, kivel érdemes romantikus kapcsolatba bonyolódnod

Míg a napjegyed a személyiséged látható részéről, a holdjegyed pedig a mélyebb rétegekről szól, addig a szerelmi életedet a Vénusz-jegyed határozza meg. Ennek a jegynek a meghatározásához is léteznek kalkulátorok, ám akkor sincs nagy baj, ha nem tudod az órára pontos születési dátumodat, mert asztrológusok szerint a Vénusz-jegyed soha nem lehet 48 foknál távolabb a napjegyedtől, sőt, a legtöbb ember romantikus kapcsolatokról árulkodó jegye vagy azonos a napjegyével, vagy attól egy jegynyire van, valamelyik irányban.

Szintén csillagjósok állítják, hogy romantikus szempontból a legjobb párosok azonos elemű jegyekben születtek, kivéve a föld- és vízjelűeket, akik egymással is képesek harmonikus párkapcsolatot kialakítani. Lássuk hát, a szerelmi horoszkóp alapján ki kivel illik össze!

Vénusz a Kosban

Ahhoz, hogy boldog légy, érezned kell, hogy a társad szeret és inspirál. Szerelmi kapcsolatban meg kell hoznod a döntést: biztonságra és gondoskodásra vágysz, vagy izgalmasabb, kalandosabb életre. A hozzád hasonló tűzjegyűekkel jól összeillő párost alkothatsz, egy Oroszlánnal vagy Nyilassal élethosszig tartó vidám, izgalmas, lángoló kapcsolatban élhetsz. Ha azonban egy kicsit ellentétes jellemmel egyensúlyoznád ki magad, akkor a Mérleg lesz a te embered.

Vénusz az Oroszlánban

Elismerésre vágysz, és nincs is ebben semmi rossz. Izgalmas életet szeretnél, és ebbe a szerelmi életed is beletartozik, így a Kos és a Nyilas remek párod lehet. Azt azonban tudnod kell, hogy két tűzjel között rengeteg szikra lobban lángra. Ha szeretnél valakit, aki néha lehoz a földre, nem akar versenyezni veled, de új ötletekre inspirál, akkor válaszd a légjegyű Vízöntőt.

Vénusz a Nyilasban

Mindig valami újra, izgalmasra vágysz, mint a tűzjegyűek általában, ám ez a te esetedben a párodra is érvényes. Ha szeretnéd a hangsúlyt a felfedezés helyett az intellektusra helyezni, és képes vagy lehorgonyozni egy légjegyű társ mellett, mint amilyen az Ikrek, akkor amellett, hogy nagy eséllyel rendszeresek lesznek köztetek a konfliktusok, mivel ő átgondolatlanul egészen biztosan nem mond igent semmire, kissé a szexualitás is háttérbe szorulhat.

Vénusz az Ikrekben

A magabiztosság nem feltétlenül az erősséged, gyakran van szükséged a párod tapasztalatára, útmutatására, szükséged van a jó kommunikációs készségű társra. Ezért a legjobb, ha maradsz a levegő jegyű Mérlegnél vagy Vízöntőnél. Ha szikrára van szükséged ahhoz, hogy berobbanj, akkor az ellentétek vonzzák egymást alapon keresd a Vénuszt a Nyilasban. Csak aztán ne lepődj meg, ha túl gyakran találod magad szemtől szemben vele...

Vénusz a Mérlegben

Intellektuális beszélgetések, és úgy általában is kommunikáció éjjel-nappal. Ezt csak olyan ember bírja, aki hasonló beállítottságú, azaz maga is leveő jegyű. Ha egy erős egóra vágysz, aki izgalmat hoz az életedbe és a hálószobádba is, a Vénuszt a Kosban keresd, de aztán ne panaszkodj, hogy az ágyban nem beszélgetéssel telik az idő.

Vénusz a Vízöntőben

Olyan férfira vágysz, aki látja a különlegességed, hasonlóan intelligens, mint te és úgy szeret, ahogy vagy. Ő nagy eséllyel egy Mérleg vagy Ikre lesz. Kivéve, ha olyan férfira vágysz, mondjuk egy Oroszlánra, aki hasonlóan független és ugyanannyira szeretne másokon segíteni, mint te, de közben folyamatosan izgalomra vágyik. Jó kombó lehet, de készülj fel rá, hogy kevés időt töltötök majd együtt, hamar magányosnak érezheted magad a kapcsolatban.

Vénusz a Rákban

Tele vagy érzelmekkel és szexuális vággyal, és ezt ki is akarod fejezni valaki felé, aki szintén szívesen mutatja ki, amit érez. Tehát ő is vízjegyű, mint a Halak vagy a Skorpió. Ha azonban egy ismeretlen közegben próbálkoznál, hogy együtt új világot teremtsetek, akkor keress földjegyű társat. Legfeljebb eliszaposítjátok a környezeteteket...

Vénusz a Skorpióban

Intenzitást, kitartást és erőt keresel, ezért egyenrangú partnerre van szükséged az életben. Halakra vagy Rákra van szükséged. A földjegyűek jelentik az ellentétet, ami lehet vonzó is, bár nem biztos, hogy mondjuk egy Bika megérti az majd az érzéseidet, cserében minden konfliktust kielégítő szexszel old majd fel.

Vénusz a Halaban

Az érzelmek embere vagy, nem áll távol tőled a plátói kapcsolat sem. A párodtól is érzelmességet vársz, szükséged van rá, hogy ne csak tudd, de érezd is, hogy rajong érted. Ha kevesebb érzelemmel is beéred a tüzes szexért cserében, a te párod a Szűz lesz.