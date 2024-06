Kis lélek: a meg nem született gyermekek életfeladata

Sokszor adódik olyan élethelyzet, amikor egy gyermek, egy kis lélek azért nem születik meg, mert az édesanya egyedül van, vagy a leendő szülők közösen úgy döntenek, hogy nem vállalják a babát. Ez számos spirituális jelentéssel is bírhat, ami kihatással lehet az adott család jövőbeli életére, hiszen a gyereknek az a feladata, hogy teljesítsen egy családi karmát ott, ahová születik. Ugyanis minden lélek, mielőtt leszületik, maga választja meg szüleit, vagyis szerződik jövőbeli családjával.

Minden okkal történik, a kis lélek leszületése is - illusztráció

Forrás: Shutterstock

Leszületésünk előtt már életfeladatot is vállalunk. Annak, hogy mikor és hova érkezik egy kis lélek, nagyon fontos és meghatározó jelentősége lesz a későbbi életében.

Ha egy születendő gyermek nem az adott időben jön a világra, amikor neki kell, hanem azt mindenféle egészségügy ok nélkül befolyásolják, akkor annak akár egész életére nézve negatív hatása is lehet.

Önmagában már a fogantatás is egy szimbolikus beavatás, a születés pedig mindenképpen az. Ezért is olyan fontos, hogy ezt a természetes folyamatot ne befolyásoljuk, hacsak egészségügyileg nem indokolt – árulja el Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Többféle élethelyzet

Ha egy lélek, azért nem születik meg, mert nem vállalják, vagyis elvetetik, de neki az lenne az életfeladata, hogy megszülessen az adott családba, akkor ismét egy olyan anyát fog választani, aki az előzőhöz a legközelebb áll vérvonal szerint. Tehát egyszerűbben fogalmazva ugyanabba a családba érkezik így is, úgy is. Ezekben az esetekben sokszor fellelhető hasonlóság a leszületett gyerek és az eredetileg választott anya között. Sőt még a neme is ugyanaz lesz, mivel a családi karmát, az ő életfeladatát így tudja teljesíteni.

Abban az esetben, ha a gyermek azért nem született meg elsőre, mert már több gyermek volt a családban, és a következő családban, ahová érkezik, lesznek testvérei, akkor nagyon szoros kapcsolatot ápol majd velük. Ennek az az oka, hogy a gyerek emlékszik arra, hogy miért nem akarták őt, és ezáltal még mélyebb kötelék alakulhat ki a kicsik között.

A meg nem született testvérek között más a helyzet. Mivel minden esetben a kiválasztott családba születik le a lélek, csak más anyát választ, így a testvérével, aki lett volna neki előzőleg, már nem lesz olyan szoros a kapcsolata, vagy legalábbis nagyon ritkán alakul ki szoros kötelék.