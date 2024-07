Ezt a három csillagjegyet csúnyán át fogják verni a hétvégén

A hétvégét általában azért várjuk, hogy szórakozhassunk és pihenhessünk, ám a csillagok állása szerint most nem mindenki lesz olyan szerencsés, hogy ezekkel tölthesse a napjait. Három csillagjegy számára bizony nem lesz zökkenőmmentes ez az időszak, sajnos arra kell felkészülniük, hogy csúnyán átverik őket. A Kosok, a Rákok és a Skorpiók most jobban teszik, ha kétszer is meggondolják, kiben bíznak meg, és milyen döntéseket hoznak. Nézzük meg részletesebben, mire kell figyelniük ezeknek a jegyeknek a hétvége folyamán, hogy elkerülhessék a kellemetlen meglepetéseket és a csalódásokat.

Három csillagjegy, akinek vigyáznia kell: átverés áldozatai lehetnek

Forrás: Shutterstock

Erre készüljön a három csillagjegy, hogy megússzák az átverést

Kos (március 21. - április 19.)

A hétvégén a Kosoknak különösen ébernek kell lenniük, mert valaki a közvetlen környezetükben manipulációra készülhet. Lehet, hogy egy barát vagy kolléga próbálja megvezetni őket, így érdemes kétszer is meggondolni minden döntést. Ne hagyják, hogy kihasználják a jó szándékukat, és legyenek óvatosak a pénzügyi tranzakciókkal.

Rák (június 21. - július 22.)

A Rákok ezen a hétvégén hajlamosak lehetnek arra, hogy túlzottan megbízzanak az emberekben, különösen egyben, aki nem érdemli meg a bizalmukat. Egy hozzájuk közel álló személy szándékosan félrevezetheti őket vagy fontos információkat hallgathat el. Hallgassanak az ösztöneikre és ne féljenek kérdéseket feltenni, ha valami nem tűnik helyénvalónak. Ne hagyják, hogy a kedvességük legyen a vesztük!

Skorpió (október 23. - november 21.)

A Skorpiók számára a hétvége váratlan csapdákat tartogathat. Lehet, hogy valaki megpróbálja elhitetni velük, hogy éppen egy soha vissza nem térő üzleti lehetőség került eléjük, vagy azt, hogy egy fontos információval rendelkezik, de valójában csak a saját érdekeit tartja szem előtt.Ne essenek a titokzatos, és ígéretes ajánlatok csapdájába, és mindig ellenőrizzék a forrásokat, mielőtt bármit is elhisznek.

