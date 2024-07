KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Hamarosan véget ér a július. Ezekben a napokban ahelyett, hogy egyértelmű irányt látnál, folyton újra kell tervezned, s ettől feszültté válhatsz. A párod ezt hol jobban, hol rosszabbul viseli. A vitát úgy előzhetitek meg, ha kommunikáltok. A bolygók ezt támogatják szombaton és kedden. Természetesen a többi napon is jót tesz, ha megbeszélitek a terveiteket.

Heti szerelmi horoszkóp 2024. július 27-augusztus 2. - Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Szingli Kos

Néhány nap, és véget ér július. Sajnos az égi folyamatok szerint szinte folyton újra kell tervezned, amelytől meglehetősen feszült lehetsz. Aki nem ismer, azt hiheti, vele van bajod. A nézeteltérést úgy előzheted meg, ha kimondod, mivel küzdesz. Persze meg kéne gondolnod, kivel és mit osztasz meg. Új ismerősre egyáltalán nem tartozik minden részlet…

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Szombaton, vasárnap, hétfőn és pénteken diszharmonikus fényszögek lesznek az égen. Ezekben a napokban hajlamos leszel azt hinni, hogy neked egyedül kell mindent kitalálni és/vagy megoldani. Amikor elfáradsz, a kedvesedre zúdítod a panaszáradatot. Ő ezt nem érti, mivel nem szóltál előre. Ha segítséget kérsz, kihúzod a szituáció méregfogát.

Szingli Bika

Nem leszel topon szombaton, vasárnap, hétfőn és pénteken a diszharmonikus fényszögek szerint. Magányosnak érzed magad, és ez önsajnálatba torkollhat. Úgy látod, mindent egyedül kell megoldanod. Amikor elfáradsz, hajlamos vagy a panaszáradatot a másik félre zúdítani. Tudj róla, ez nem tesz téged vonzóvá, népszerűvé. Szóval jobb, ha visszafogod magad.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Bármi, amit terveztél, megígértél magadnak és a szerelmednek, még megvalósítható a hétvégén. Lustálkodás helyett keressetek nyári kalandokat! Nagyszerűen búcsúzik a július: kedden és szerdán csúcsformában leszel, a munkában és a szerelemben is sikerek várnak rád. Szóval érdemes erre a két napra időzítened a legfontosabb dolgokat.

Szingli Ikrek

Nem maradtál le semmiről. A hétvége remek, hogy kimozdulj, élményekkel töltődj fel. Ez akkor is fontos, ha dolgozol, akkor is, ha tanulsz, és akkor is, ha szabadságon vagy. Ne feledd, sokkal nagyobb esélyed van az ismerkedésre, ha jól érzed magadat a bőrödben! Szuper fényszögek szerint kedden és szerdán lesznek a legjobb esélyeid.