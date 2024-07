Diana asztrológusa elárulta, milyen király lesz György hercegből

Debbie Frank a HELLO! magazinnak nyilatkozott György hercegről. Kifejtette, hogy a ma 11 éves György két tulajdonságában nagyon hasonlít a szüleire: rendkívül érzékeny és nagyon felelősségteljes kisfiú a szíve mélyén. Személyisége szó szerint a csillagokban íródott.



A 2013. július 22-én, délután 4 óra 24 perckor született György tipikus Rák, szuperérzékeny, mint a jegy szülöttei általában" - mondta az asztrológus. "Empatikus, gondoskodó és nagyon jószívű."

György herceg július 22-én ünnepli 11. születésnapját

Forrás: Getty Images

Félénk, mint az apja és a nagyanyja

„György nagyon sok mindenben hasonlít néhai nagymamájára és édesapjára, mindketten Rákok, pont, ahogy a kisfiú. A Rákok védik saját magukat, különösen akkor, ha az otthonukról és a családi életről van szó - a burokba bújnak. A kiskamasz György most még félénknek tűnhet, de idősebb korában ő is ki fog bújni a csigaházból” - mondta Frank. „Diana hercegné és Vilmos herceg is félénk volt fiatalon, mégis mindketten kivirágoztak királyi szerepeikben" - tette hozzá.

Diana hercegné és Vilmos Wimbledonban szurkolnak

Forrás: Gamma-Rapho via Getty ImagesManuela DUPONT

Györggyel kapcsolatban nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy tiszta édesapja, mert az anyukájára, Katalin hercegnére is sokban hasonlít - hívja fel a figyelmet az asztrológus.

Édesanyja, Katalin hercegné a Bak jegyében született, de holdja a Rákban áll. A horoszkópjuk fordított, mivel György Rák csillagjegyű, holdja pedig a Bakban áll - ez pozitív és mágneses energiaáramlást hoz létre közöttük. Mindkettejük nap- és holdjegye szoros kapcsolatban áll a szigorú Szaturnusszal, aminek rendkívüli felelősségtudatukat köszönhetik.

Debbie azt is megjósolta, milyen uralkodó lesz György herceg, amikor apja után trónra lép: „György inkább a szív, mint a fej embere lesz. Nincsenek bolygói a levegő jegyekben, ami azt jelenti, hogy a megérzéseire fog hagyatkozni, nem az észérvekre.”

György herceg szülinapja

A walesi hercegi pár friss fotót osztott meg György hercegről 2024. július 22-én, a kisfiú 11. születésnapján. A képet, amelyet Katalin hercegné a hónap elején készített, a Kensington-palota közösségi oldalán tették közzé. A fekete-fehér felvételen a leendő király nagyon elegáns és felnőttes. Fehér ingben és sötét zakóban mosolyog a kamerába.