Üzen az univerzum: ez a két csillagjegy dúskál majd a pénzben az év hátralévő részében

A 2024-es év két csillagjegy számára különösen kegyesen folytatódik. Az biztos, nem lesznek filléres gondjaik és végre beteljesíthetik régi vágyaikat is. Vajon te közöttük vagy?

Ez a két csillagjegy dúskál majd a pénzben az év hátralevő részében Forrás: Shutterstock

1. Mérleg

Ha Mérleg vagy, akkor szerencséd van, mert az Ikrekben lévő Jupiter a szerencse és a bőség időszakát hozza létre. Ez különösen jó hír lehet számodra, hiszen az elmúlt évben többször kerültél szorult helyzetbe és kellett elgondolkodnod azon, miből is fizeted majd a számlákat. Ez azonban még nem minden. Tavaly valamilyen nagy sérelem is érhetett. A pénz, a karrier vagy éppen a barátok terén. Folyton aggódtál valami miatt és ez túlfeszített belülről, nem tudtál egy pillanatra sem lenyugodni. Most azonban az az időszak jön, hogy elengeded, ami nem szolgálja a jól létedet, végre fellélegezhetsz. Hagyd, hogy a nem hasznos barátságok és kapcsolatok kikopjanak az életedből. Ha már nem korlátozod magad, szárnyalni kezdesz és ezt bizony a pénztárcádban is érezni fogod.

2. Nyilas

Kedves Nyilas, úgy tűnik, a Szerencse a te pártodat fogja. Leginkább a kapcsolatteremtő képességed fog az egekbe szökni a következő időszakban, ez pedig sok pénzt szül majd neked. Az univerzum azonban nem adja majd ingyen a sikert: el kell döntened, mi az, amit valójában, tiszta szívből szeretnél csinálni. Nem ad lehetőséget a mismásolásra, tagadásra. De ha bátor vagy és bele mersz állni, felvállalod a vágyaidat, a siker garantált.