Mindenkiben ott van a hatodik érzék, csak fejleszteni kell - A boroszkány elárulja, hogyan csináld!

A hatodik érzék az életünk része, a mindennapokban is velünk van. Hozzánk tartozik, egyek vagyunk vele. Ha odafigyelünk és kiaknázzuk ezt az érzékünket, akkor nagyon sok esetben hasznos lehet az életünk történéseiben. Persze, a mai modern, rohanó világban ezek az információk néha eltörpülnek a mindennapi zajok és különböző energiák között. Ezért is fontos, hogy napi szinten erősítsük megfelelően magunkban, hiszen így számos negatív dologtól is megvédhetjük magunkat. Arra figyelni kell, hogy bizonyos dolgokat a hatodik érzékünk által érzékelünk vagy éppen egy negatív lény ad téves információt nekünk, és így esetleges hibákat is elkövethetünk - mondja Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A hatodik érzék mindenkiben ott van

Forrás: Shutterstock

A hatodik érzék megvéd a bajtól

„Számtalanszor hallani, hogy milyen jó lett volna, ha bizonyos helyzetekben hallgatunk az első megérzésünkre. Ezt is a hatodik érzékünknek köszönhetjük, hogy erre a bizonyos kis belső hangra mindig oda kell figyelni. Nemrégiben történt, hogy egy hölgy egy utazáson vett volna részt, de végül nem tette meg. Már minden el volt intézve a kiruccanás kapcsán, de az indulás előtt néhány nappal valamiért nagy rossz érzése támadt. Pedig a családja is unszolta, hogy nyugodtan menjen el, minden rendben lesz, ő mégis kitartott az elhatározása mellett. Nagy szerencséje, hogy visszakozott, mert a busz, amivel utazott volna, balesetet szenvedett. Vagyis a tanulság az, hogy jól tette, hogy a hatodik érzékére hallgatott, különben ő is megsérült vagy rosszabb esetben meg is halhatott volna" - meséli a boroszkány.

Mi is ez pontosan?

Az embernek hat érzékszerve van: tapintás, szaglás, hallás, látás, ízlelés és a hatodik érzékszervünk pedig az intuitív érzékelés, amit spirituális érzékelésnek is neveznek. Ebbe belevehetünk mindent, ami fizikailag nem megfogható, vagyis nem tapintható, látható. Például a telepátiát, víziókat, ha érzékeljük mások gondolatait és energiát, így minden, ami összefügg a spiritualitással. Kinek erősebb, kinek nem, de mindenképp létezik, hiszen már a tudomány is elfogadta, és fogadja az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket.