Kiderült, mi okozta Michael Madsen halálát — Ügyvédje árulta el, mivel küzdött a Kill Bill sztárja

Júius 3-án, 67 éves korában hunyt el Michael Madsen A színészt malibui otthonában találták meg, a menedzsmentje azt is elárulta, mi lehetett a halálának az oka. Ügyvédje most azt is elárulta, mi előzte meg a színész halálát.

Ügyvédje elárulta, mi vezethetett Michael Madsen halálához

Forrás: AFP

Michael Madsen szívrohamban halhatott meg

Ahogy azt a menedzsmentje tegnap közölte, Michael Madsen szívrohamban halhatott meg. Hivatalos álláspont még nincs, eddig annyit lehetett tudni, amit csütörtökön a Life is megírt, hogy a rendőrök csütörtök kora reggel a 911-es hívás után vonultak ki a színész malibui otthonába. Madsent a helyszínen halottnak nyilvánították.

Michael Madsen ügyvédje szerint a Tarantino-filmek sztárja tragikus halála előtt alkoholfüggőséggel küzdött, és ez vezethetett a halálához is.

A rendőrség kiérkezése után az elhunyt sztár családja is megjelent a színész házánál, köztük különélő felesége, DeAna, Madsen 31 éves fia, Max, legidősebb fia, a 35 éves Christian, és a legkisebb fia, a 19 éves Luke.