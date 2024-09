A Nap a Mérlegbe, a Hold pedig az Ikrekbe lép, így egy kicsit lazábban fogjuk majd fel a dolgokat. A Bika könnyebben ellazul, az Ikreknek rég volt ilyen klassz napja, a Rák felhőtlenül szórakozhat. Napi horoszkóp következik minden jegynek.

Napi horoszkóp 2024. szeptember 22.: megkönnyebbülést hoznak a bolygók

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Egy ügyben most határozott véleménynyilvánítást várhatnak tőled a családtagok, a rokonok. Ne halogasd hát tovább, a végső szót úgyis neked kell kimondani. Így van ez akkor is, ha magában a döntésben kompromisszumokat is kell kötnöd.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nagyszerű lezárása lesz a hétnek ez a vasárnap. Remekül el tudsz lazulni, és sikerül egy igazán kikapcsolódós délutánt is szervezned. Kell is, hogy végre teljesen ellazulj, hiszen sokat és jól dolgoztál az elmúlt időszakban.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Rég volt ilyen szuper napod, mint amilyennek a vasárnap ígérkezik. A Hold a jegyedbe lép, és a Nap a Mérlegben is kedvez neked. Gyümölcsözőnek, fejlődőnek látod, tapasztalod a körülményeidet. Nem is kell mással törődnöd, csak a legszorosabb emberi kapcsolataiddal. És még egy jó könyv is beleférhet az időbe!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Szuper nap lesz a vasárnap! A Hold a levegő-elemű Ikrekbe lép, és ettől te is igazán könnyűnek és felhőtlennek érzed magad. Ma csupa olyan benyomás ér, amelyek ezt az érzést erősítik benned. Legyél kint minél többet a szabad levegőn.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A vasárnap lesz a te napod. A bolygók szerint szombaton még a hét eseményeinek hatása alatt állsz, és fel kell dolgoznod, meg kell emésztened a történteket. Vasárnap kényeztesd magadat, csinálj olyasmit, ami jól esik testednek, lelkednek!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Vasárnap olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek szerint eleged van a nyüzsgésből és a jó pofizásból. Kapcsold ki a telefonodat, és lazíts! Megérdemled, megdolgoztál érte, ráadásul szükséged van a töltődésre.

