Gondoltad volna? Ez az 5 csillagjegy önzőbb, mint bárki

5 csillagjegy az önzőség királya. Persze a hiúság és az egocentrikusság valamilyen mértékben mindannyiunkra jellemző, ám vannak olyan személyek, akiknél különösen kirívóak ezek a tulajdonságok. Jellemző rájuk, hogy erős a birtoklási vágyuk, úgy a munkahelyen, mint a párkapcsolatban képtelenek a kompromisszumra, a szerelemben csak magukra gondolnak és egyszerűen nem szeretnek áldozatot hozni a szerelem nevében. De vajon melyik az az 5 csillagjegy, akikre a legjellemzőbb az énközpontú gondolkodás, és szívesen helyezik a saját érdekeit mások elé? Most eláruljuk!

5 csillagjegy, aki abszolút tudatában van annak, hogy időnként önző is tud lenni

Forrás: Shutterstock

5 csillagjegy, akinek önzősége határtalan:

Kos (03.21.-04.20.)

Tele vagy energiával és szenvedéllyel, de hajlamos vagy az impulzív döntésekre, amelyek gyakran úgy tűnhetnek a kedvesed szemében, hogy ezzel figyelmen kívül hagyod az érzéseit és a vágyait. Persze tegyük hozzá, ha egy Kos önző, annak mindig egy oka van. Csillagjegyed szerint tele vagy elvárásokkal saját magad és persze a környezeted felé, aminek sokan képtelenek megfelelni. De amikor magas elvárásokkal vágsz neki valaminek, rögtön elfeledkezel másokról.

Oroszlán (07.23-08.22.)

Szereted a figyelmet és a csodálatot, ezért hajlamos lehetsz a saját igényeidet előtérbe helyezni a munkában és a szerelemben is. Ugyanakkor épp ez a fajta magabiztosság tesz annyira lenyűgözővé, már-már vonzóvá a másik szemében. Mintha más szinten léteznének, arra születtek, hogy ők legyenek a középpontban, és egyszerűen nem is jut eszükbe, hogy a figyelem másokra is irányulhat. Maguktól nem is jut eszükbe megosztani azt másokkal.

Skorpió (10.23-11.22.)

Intenzív érzelmi kirohanásaiddal és erős birtoklási vágyaddal sokszor elnyomod kedvesed szükségleteit. Céljaid elérése érdekében képes vagy félrelökni bárkit, még a hozzád közeli kollégákat is, akik ezt nem értik mire vélni. Magad sem veszed észre, hogy bizonyos helyzetekben mennyire énközpontúan viselkedsz másokkal, gyakran rideg vagy és elutasító. Teljesen más a helyzet azonban, ha a családodról van szó, értük bármire képes vagy.

A Skorpió nagyon önző csillagjegy, robbanékony és hangos, ha valami nem úgy sikerül, ahogy azt ő akarja

Forrás: Shutterstock

Ikrek

Önzőséged két dologból fakadhat. Egyrészt nagyon érzékeny személyiség vagy, ha arról van szó, hogy elérd a céljaidat, nagyon kedves és hízelgő is tudsz lenni. Másrészt maximalista vagy, munkában szeretnél minél magasabbra törni, vágysz az elismerésre és az előléptetésre. A magas elvárásokat az ágyba is magaddal viszed, ahol jó szeretőként inkább vagy öntelt, mint megértő. Ha valami nem úgy alakul, ahogy kívánod, abszolút semmibe veszed a másik érzéseit.

Vízöntő (01.21-02.18.)

A kapcsolatban függetlenségére és szabadságára fókuszálsz, ami miatt nehezen tudod megérteni mások érzelmi vágyait, szükségleteit. Hajlamos vagy gyakran önmagadat és a saját szükségleteidet előtérbe helyezni. Sajnos előfordul, hogy ezzel azonban túl messzire mész, és ilyenkor szinte lehetetlen téged rávenni arra, hogy egyet hátralépj, és átgondold a viselkedésedet. Amikor rájössz, hogy egód letarolt mindent körülötted, belátod, hogy hibáztál, és képes vagy bocsánatot kérni.