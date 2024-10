Soha nem lehetünk biztosak abban, hogy akire minden titkunkat rábízzuk, aki mellett biztonságban érezzük magunkat, mindig lojális lesz velünk kapcsolatban. Van azonban 3 csillagjegy, akik könnyebben eljátszhatják a bizalmunkat, mint mások. Nézzük, melyek ezek!

3 csillagjegy, amelyekben TILOS megbízni

Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, amelyekben könnyen csalódhatsz

Kos (március 21. - április 19.)

A Kosok energiával és lendülettel teli személyiségek, akik szeretik a kihívásokat és a vezető szerepeket. Egyrészt ez utóbbi az oka annak, hogy nem lehet bennük megbízni, ugyanis a saját boldogulásukat és érvényesülésüket mindig másoké elé helyezik és ha úgy adódik, átgázolnak a legjobb barátaikon is. Karrieristák, gyorsan döntenek és cselekszenek, ami azonban a vesztüket is okozhatja. A Kosok igénylik az intenzív szexuális életet is, így könnyen félrelépnek. Ez sajnos akkor is megesik, ha szeretik partnerüket, akit azonban így könnyen elveszítenek.

Ikrek (május 21. - június 20.)

Az Ikrekről köztudott, hogy kiváló kommunikációs képességgel rendelkeznek, könnyen alkalmazkodnak és szeretik a társaságot. Ők azok, akik lyukat beszélnek a hasadba és bármiről és az ellenkezőjéről is meg tudnak győzni. Hogy éppen mi ellen vagy mellett érvelnek, az csak attól függ, mi áll az érdekükbe. Ha nem vagy óvatos, úgy véled, egyszerűen csak rugalmasak, de ennél több van a háttérben. Az Ikreknek gyakran több arcuk van, és nehéz kiismerni őket. Hajlamosak a hangulatingadozásra és a véleményük gyors megváltoztatására. Jellemző, hogy a szemedbe azt mondják, amit hallani akarsz, közben pedig a hátad mögött kipletykálnak, később pedig az is előforduhat, hogy meghazudtolnak. Ha az Ikreknek bizalmasan mondasz el valamit, egyáltalán nem biztos, hogy kettőtök között marad.

Skorpió (október 23. - november 21.)

A Skorpiók az állatöv nagy manipulátorai, ők azok, akiket senki nem szeretne ellenségének tudni, de ha a barátod vagy a szerelmed, se biztos, hogy nem árul el. Sértődékenyek és érzékenyek, így abban biztos lehetsz, ha megbántod őket, visszaadják, ráadásul már akkor, amikor nem is számítasz rá. Mivel nehezen alkalmazkodnak, és olykor nyersen kommunikálnak, azt gondolod, őszinték, de ha jobban megismered őket, a legfőbb céljuk, hogy behódolj nekik. Ha pedig te úgy döntesz, hogy nem adod meg magadat, nagy eséllyel lejárat a környezeted előtt.