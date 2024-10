5 csillagjegy, akire októberben rátalál a szerelem

Szerelem, házasság vagy csupán egy emlékezetes kaland? Ősszel a legnagyobb esélyed van arra van, hogy az életre szóló szerelem rád találjon. Ha a meglátod, az érzéseid már a kezdetektől fogva rendkívül erősek lesznek iránta. A nagy ő olyat hoz ki belőled, amitől kezdeményezővé, bátorrá válsz a jelenlétében. Kiről is beszélünk? Máris mutatjuk, melyik az az 5 csillagjegy akit október havában eltalál Ámor nyila.

A szerelem szinte berobban októberben ennek az 5 csillagjegynek az életébe

A szerelem akkor bukkan fel az életedben, amikor nem is számítasz rá...

Mérleg

Mérlegként ez a hónap számodra új kapcsolatokkal és romantikus lehetőségekkel teli, hiszen a születésnapod idején megélheted a valódi szeretetet és a harmóniát. Ahogy az élet minden területén, úgy a szerelemben is a harmóniát, az egyensúlyt keresed – és októberben nagyon úgy tűnik meg is találod, ugyanis valaki olyannal hoz össze a sors, akivel egyszerűen minden olyan természetesnek hat. Úgy érzed, mintha mindig is ismertétek volna egymást.

Skorpióként ebben a hónapban megtapasztalod a valódi szenvedélyt, úgy az ágyban, mint az ágyon kívül is. Bár a kezdeti nehézségek lehet, hogy kissé elveszik a kedved az ismerkedéstől, és inkább elbújnál a világ elől egy jó könyvvel, de most mégis jobb, ha kilépsz a komfortzónádból, és adsz egy esélyt az illetőnek. A hónap második felén igazán romantikus programokban lesz részed, és ami a legjobb, mindebben partnered lesz az új szerelmed is.

Skorpióként olyan szerelemben lesz részed, amiről nem is mertél álmodni

Kos

Ez a hónap számodra a meglepetésekről és a szenvedélyről szól majd. Erős kalandvágyadnak hála októberben valaki olyannal találkozhatsz, aki hasonló energiák birtokosa, min te. Ez a valaki talán már régóta ott volt a közeledben, de ezúttal olyan váratlan izgalmakat csempész az életedbe, aminek képtelen vagy ellenállni. Arra figyelj, hogy időnként add át a másiknak is az irányítást, dőlj hátra, és hagyd, hogy a szerelem legédesebb pillanati megédesítsék az életed.

Rák

Rák jegy szülötteként a szerelem és a párkapcsolat különleges értéket jelent számodra. Igaz, idén még elkerültek a nagy érzések, aminek az oka, hogy többet törődtél a karriereddel, mint a magánéleteddel Talán már magad sem hiszed el, hogy megérdemled az igaz szerelmet, simán kiegyeznél valaki olyannal is, aki egyszerűen csak meghallgat. De ne add fel, járj nyitott szemmel és szívvel, október elhozza számodra az igazit.

Vízöntő

Nemes lelkű Vízöntőként eddig még talált rád a vágyott boldogság, de az ősz a te évszakod, főleg, ami a szerelmet illeti. Ebben a hónapban végre nem csak a munkádra szakítasz időt, de egy ismerős személynek hála végre nem csak álmodozol, de ténylegesen meg is tapasztalod a valódi szerelmet. Mindez nagyobb önbizalmat kölcsönöz számodra, és ennek eredményeképpen az önmagadról alkotott képed is pozitív irányba fog változni.

