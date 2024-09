Kávéhoroszkóp: így iszod a csillagjegyed szerint

Antalfi Krisztina

A kávé évszázadok óta a világ legnépszerűbb itala. Van, aki feketén, keserűen issza, más tejjel, cukorral és tejszínhabbal szereti a kávét. Most az is kiderült, hogy a csillagjegyünktől is függ, milyen kávét szeretünk. Kávéhoroszkóp következik.

A kávé sokunk életében különleges helyen áll. Manapság a tökéletes énidőt már el sem tudjuk képzelni egy jó könyv és egy nagy csésze kávé nélkül. Ha viszont még nem találtad meg a a hozzád leginkább illő ízt, érdemes fejest ugranod az asztrológia világában, és a csillagjegyednek köszönhetően rájössz, hogy az eszpresszó egy kis tejjel sokkal finomabb, mint a Pumpkin Spice Latte. Kávéhoroszkóp következik minden jegynek. Kávéhoroszkóp: csillagjegyed elárulja hogyan iszod

Kos (március 21.- április 20.) Kosként rendkívül szenvedélyes, energikus személyiség vagy, aki mindig és mindenhol az első szeretne lenni. Olyan dolgok is lázba hoznak, amiket más észre sem vesz. Talán pont ezért, a legjobban a forró fekete kávé illik hozzád, amely közepesen pörkölt arabica kávébabból készül. A legjobb, ha kotyogósban főzöd, így tökéletesen érződik az ital intenzív ízvilága. BIKA (április 21.- május 21.) Rendkívül fontos számodra a kényelem, a békesség, a stabilitás. Nem szereted, ha kizökkentenek a napi rutinodból. Ha Bika vagy, valószínűleg pontosan tudod, hogy olyan kávé passzol a legjobban hozzád, amit bármikor és bárhol megvásárolhatsz. Ilyen például a karamellás latte. Imádod az édes, extra habos tejes kávét, amit a karamell édes íze tesz tökéletessé. IKREK (május 22.- június 21.) Segítőkész és nyitott személyiség vagy, kíváncsi mások gondolataira, véleményére. Gyors észjárásod előny, de a figyelmed gyorsan elkalandozik. Sokkal inkább a gyermeki kíváncsiság jellemez. Gyakran azon kapod magad, hogy arra vágysz, bárcsák több helyen lehetnél egyszerre. Emiatt gyakran készítesz magadnak 3in1 instant kávét, ami gyorsan megvan, és útközben is magaddal vihetsz. RÁK (június 22.- július 22.) A Rák az egyik legérzékenyebb állatövi jegy. Ennek megfelelően érzékeny, érzelmes és empatikus személyiség vagy, azonban ezt nagyon jól titkolod. Rendkívül fontos számodra a biztonság, szereted a kényelmet és imádsz otthon lenni a családod társaságában, így leginkbb egy „bekuckózós" kávé illik hozzád: tejeskávé vaníliasziruppal megbolondítva egy kis fahéjjal. De a capuccinot is nagyon szereted, sok tejjel és még több habbal a tetején.

A kávézás rituáléja fontos a Rákoknak

Oroszlán (július 23.- augusztus 23.) Vezetésre születtél. Oroszlánként ambiciózus, büszke, energikus és szenvedélyes vagy. A kicsinyes bosszúállás távol áll tőled. Valószínűleg imádod az életet, hiszel abban, hogy az élet tele van mesés dolgokkal. Ha kávé lennél, legszívesebben jeges frappuccinó lennél. A frappuccino nevet a Starbucks alkotta meg, a frappét és a cappuccinót ötvözte. Az eszpresszó, jégkocka, tej, vaníliás fagyi és karamell – mind olyan, amit imádsz! Szűz (augusztus 24.- szeptember 22.) A Szűz-jegyűként szorgalmas, állhatatos és hűséges vagy. Nehezen nyílsz meg mások előtt, de ha valakinek sikerült közel kerülni a szívedhez, akkor mély szeretettel viszonzod az érzéseket. A legtisztább embertípus vagy. A hosszú kávé a kedvenced, amit kiszámítható, nyugodt mozdulatokkal készítesz üvegkannába frissen őrölt kávéból, és legszívesebben reggelente, a nagy rohanás előtt kortyolgatsz el.

MÉRLEG (szeptember 23. - október 23.) Mérlegként kedves és békés jellem vagy, aki mindig a saját útját járja. Kényes az ízlésed, de nem a külsőségeknek élsz: nagyon fontos számodra a belső harmónia megtalálása. Számodra csak egyféle kávé létezik, és az nem más, mint a cortado. Egy eszpresszó krémesre gőzölt csipetnyi tejjel, vékony tejhabbal a tetején – ez vagy te. Lényegében mini tejeskávé, de édesítőszer nélkül és sokkal hangsúlyosabb kávéízzel. Skorpió (október 24.- november 22.) Mindig szubjektíven, tele érzésekkel közelítesz a világhoz, empatikus vagy, ugyanakkor könnyen megbántódsz, a közhiedelemmel ellentétben, jószívű vagy – igaz másképp vagy az, mint a szintén víz elemű Halak jegyűek. A Skorpió jegy szülötteként éjszakai bagoly vagy, így olyan kávé illik hozzád, ami a késői órákban is fogyaszthatsz. A te kávéd a Carajillo, ami az Espresso Martinire ad remek alternatívát. Spanyolországban egy kis rummal isszák reggeli napindító kávéként.

Útközben is jó, ha kéznél van a kávéd

Nyilas (november 23.- december 21.) Szíved mélyén ott a vágy, hogy megértsd az életet – ez hajt minden nap előre. Nyilasként mindenben képes vagy meglátni a pozitívumot. Nem a külsőségeknek élsz, az ilyesmi nem érdekel, ugyanakkor a jó és a rossz dolgokban is a fejlődés lehetőségét látod. Kedvenc kávéd a buna, ami egy híres etióp kávéfajta. Ízvilága virágos, enyhén herbális jegyekkel bír. BAK (december 22.- január 20.) Bakként kerülöd a reflektorfényt, de mély nyomot hagysz magad után. A kitartásod, munkamániád világhírű, bármilyen akadályt képes vagy legyőzni. Ha Bak vagy, pontosan tudod, hogy addig nem állsz fel egy munka mellől, míg el nem végezted. Emiatt nem is jöhet szóba nálad más, mint az erős kapszulás kávék. Tökéletes számodra, hiszen gyorsan elkészíthető, és közben kávéházi élményt biztosít az otthonodban vagy az irodában.