3 csillagjegy számára a december olyan lehetőségeket tartogat, amelyek által életre szóló emlékekkel gazdagodhatnak. Ezek az erős, teremtő energiák az év nagy részében jelen voltak és hajtották őket, most azonban egy kicsit háttérbe vonulnak, lehetővé téve a feltöltődést, az ünnepek előtti elcsendesedést. A szerelemben új érzelmi mélységeket fedezhetnek fel, a kapcsolatokban különösen meghitt és romantikus pillanatokban lehet részük. A közös tervek előtérbe kerülhetnek, megteremtve a 2025-ös év alapjait. A munkában most nem érzik tehernek a napi feladatokat, karrierjükben még így az év végi nagy hajtásban kimagasló sikereket érhetnek el, amelyeket feletteseik pénzbeli juttatás formájába is elismeri. A következő időszak pedig olyan ajtókat nyithat meg számukra, amelyeknek kinyitása szinte lehetetlen volt néhány éve. Lássuk, kikről is van szó pontosan!

3 csillagjegy, aki okkal várhatja a decembert

Skorpió

December első hetében két téma körül forog az elméd. Az egyik az anyagi helyzeted, a munkád, a jövő megtervezése, megalapozása, a másik a szerelmi életed. Decemberbe lépve sokkal szerencsésebbnek, szebbnek és szerethetőbbnek érzed magad, ami rányomja bélyegét a hétköznapjaidra is. A szerelemben nő a népszerűséged. A hónap közepén többen is vágynak a társaságodra. Olyanok is, akiktől nem vártál ilyesmit. Ha szingli vagy, ez most új szerelmet is hozhat. A sok munka most nem visel meg, mert most a kedvedre való feladatokat kapsz. Ez hozzájárul az előléptetésedhez és a bankszámlád növekedéséhez.

Nyilas

Minden szempontból kedvező tendenciákat élvezhetsz decemberben. A hónap első felében egy impozáns bolygó együttállásnak köszönhetően, azok a gyümölcsök pottyannak végre a kosaradba, amiért egész évben olyan keményen megdolgoztál. Szerelemben, együttélésben most a kommunikációé lehet a főszerep, és most olyan régóta húzódó vitás ügyeket is elsimíthatsz, melyek igen megnehezítették eddig a párkapcsolatodat. Karrieredben szárnyalsz. A siker azonban további munkára sarkal, és főleg újabb és újabb célkitűzésekre. Ezzel pedig csak folytatódhat a sikerszériád.