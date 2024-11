Ilyen hatással lesz a novemberi telihold a csillagjegyekre

A november 15-i Bika telihold súrlódásokat, ingerültséget és konfliktusokat hozhat, de számos pozitív hatása is megfigyelhető lesz. Segít rendszerezni a lelkünkben, hogy merre tartunk, mi az, amit végre lezárhatunk az életünkben és elkezdődhet a feldolgozás folyamata. November 15-én a Szaturnusz is előre mozdul, amelynek köszönhetően olyan változások indulnak el bennünk, amelyek segítik a továbblépést, és az elengedési folyamatokat. Ebben az időszakban különösen fontos a befelé figyelés: vegyük észre, ha ugyanazokat a köröket futjuk, mert most lehetőségünk van felülírni a rossz szokásokká alakuló mintákat.

A telihold segít rendszerezni a lelkünkben, hogy merre tartunk

Forrás: Getty Images

Így hat a telihold a csillagjegyekre

Kos

Figyelj a felbukkanó jelekre, mert a szellemvilág üzen neked: legyen az egy háziállat, egy folyton felbukkanó szellemállat, vagy bármi hasonló lény – a céljaiddal kapcsolatos üzeneteket hordozzák magukban ezek a jelenségek. Bátran használd a kreativitásod azzal kapcsolatban, hogy megfejtsd ezeket az üzeneteket. Tedd élettelivé az életedet; vágj bele abba, amire már régóta vágysz. Itt az idő, ne késlekedj!

Bika

Fontos, hogy ebben az időszakban a testeddel is legalább annyit foglalkozz, mint amennyit az elméddel. Ezzel végre megszabadulhatsz a stressztől, ami egy jó ideje megnehezíti a mindennapjaidat. Az erőd visszaszerzéséhez mozogj sokat, légy aktív – ez hozzásegít majd téged a mentális egészséged és az általános jóléted stabilizálásához. Fontos felfedezésekre juthatsz ebben az időszakban, amelyek segítenek a gyógyulásban, a növekedésben és a fejlődésben.

Ikrek

Az univerzum energiái most a befelé fordulásra, a fejlődésre és a gyógyulásra ösztönöznek. A telihold segít téged abban, hogy ráébredj arra, hogy ami kívül, az van belül: a külső körülményeid azt a belső munkát tükrözik vissza, amit az utóbbi időben magadban végeztél. Ez az időszak lehetőséget ad arra is, hogy kapcsolatba lépj a belső gyermekeddel és megengedd neki, hogy végre szabadon kifejezze magát.

Rák

Ha mostanában távol érezted magad a belső erődtől, akkor most itt a lehetőség arra, hogy megragadd a kormányt és végre megindulj a megnyíló lehetőségek felé. Lazulj el és merülj mélyre: meditálj, kapcsolódj ki, figyelj befelé – meglátod, hogy a telihold olyan új felismeréseket hoz, amire most még nem is számítasz.