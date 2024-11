Tudod, mi a legfontosabb dolog az életben? – 70 és 100 éves idősek válaszolták meg a kérdést

A Tiktokon számos edukatív videóval találkozhatunk, amelyek elgondolkodtatnak minket arról, hogy mi fontos az életben, mit tűzzünk ki célul és hogyan is éljünk. Főleg akkor, amikor ezek a dolgok olyan idős emberektől jönnek, akik mögött jó pár év munka, tapasztalat és rengeteg kapcsolat is áll. Ha azt gondolod, hogy te továbbra is határozott vagy a döntéseidben az életedet tekintve, akkor nézd meg ezt a videót.

A legfontosabb dolog az életben A 70 és 100 év közöttiek szerint a kapcsolatok elengedhetetlenek a boldog élethez.

A 70 és 100 év közötti nők és férfiak szerint a kapcsolatok nagyon fontosak az életben

A Tiktok egyik felhasználója, Yari, úgy döntött, hogy olyan videókat fog feltölteni, amiben emberek kérdez meg az életről, és azokról a dolgokról, amelyeket bárcsak korábban tudtak volna.

A videók közül néhány meglepő válasz az X-re is felkerült, amelyekből egy téma kifejezetten gyakran tért vissza.

Egy 79 éves nő arról beszélt, hogy fiatal korában, mennyire fontosnak tartotta a pénzt, és ugyan ez megkönnyítette az életét, de az örömöt nem garantálta.

Egy másik férfi hasonló véleménnyel volt a pénzről. Rámutatott, hogy az anyagi javak és a több pénz, mint amire gondoljuk, hogy szükségünk van nem olyan fontosak, mint azt elképzeltük. Elmondta, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy sok pénzt keressünk és sok anyagi dolgot szerezzünk, legyen nagy a házunk, az autónk, de rájött, hogy az élet nem erről szól. Szerinte az élet a kapcsolatokról szól:

„Az élet a kapcsolataidról, a szeretetről és arról szól, hogy tudd, mi a bőség valójában, és mit jelent az elég.”

Egy másik pár hasonlóan vélekedett, amikor megkérdezték tőle, hogy mit bán a legjobban az életben, és elmondta, hogy az anyagi dolgok nem fontosak: „Egy hajón élünk, és nagyjából mindent eladtunk. Azt hittük, hiányozni fog, megbánjuk, de nem hiányzik.” - mondta a nő Yairnak.

A párja hozzátette: „A fiatalságunkat azzal töltöttük, hogy egyre nagyobb és nagyobb házakat, szebb autókat és minden ilyesmit próbáltunk szerezni, és ezek közül sok minden most már értelmetlen.”

Amikor azt kérdezte tőlük Yari, hogy mi jelentőségteljes számukra, akkor azt mondták, hogy a kapcsolatok, egészség és a barátok.