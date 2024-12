Luca-napi szokások: Mire használták Luca székét, és miért volt fontos ez a jeles nap?

Boszorkányos gonoszjáró nap

Szent Lúcia a boszorkányok napja is, hiszen a hosszú éjszaka miatt a gonosz erők ilyenkor árthatnak a legtöbbet a varázslataikkal. Ezen a napon különösen a boszorkányok rontása ellen védekeztek az emberek, ez ugyanis gonoszjáró nap volt. Egyes vidékeken magát Lucát is boszorkánynak tartják. Ez a nap ezért leginkább a boszorkányok hatalmának a megtörésére irányult. A kulcslyukba fokhagymát dugtak, a bal ajtófélfába vágott kés és a keresztbe állított söprű is elriasztotta őket. Ezen a napon seprűt sem kölcsönadni, sem kölcsönkérni nem volt szabad, nehogy a kölcsön a boszorkányok kezére kerüljön.